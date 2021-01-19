"Будем резать ваших родных": в Николаеве объявили сафари на представителей ЛГБТ-сообщества

Представитель ЛГБТ-сообщества посоветовал угрожающим "сходить в церковь и поставить свечку", отметив, что настоящий "враг убивает украинцев на востоке страны".

На почту николаевской ЛГБТ-организации "Лига" поступило анонимное письмо с угрозами. Неизвестные заявили, что будут "отлавливать по одному" местных гомосексуалов, "жечь их дома" и "резать их родных и близких". Об этом рассказывается на странице самой "Лиги" в Facebook.

"Мы будем отлавливать вас по одному. На вечерних улицах, во дворах и в подъездах. Мы будем жечь ваши дома, резать Ваших родных и близких. Теперь вы всегда будете оглядываться. Мы объявляем Сафари", — написали неизвестные.

К письму они приложили ссылку на видео с издевательствами над представителями ЛГБТ-сообщества, в конце которого была фраза "пид***су — смерть". Свою жестокость они мотивировали тем, что гомосексуалы якобы "позорят украинскую церковь, которая только недавно стала независимой от Московского патриархата".

Telegram-канал PavlovsyNews опубликовал ролик с ответом представителя "Лиги" Владислава Фомина, в котором парень посоветовал угрожающим "сходить в церковь и поставить свечку".

"В наше время не осталось истинных праворадикалов. Общество поумнело. Оно поняло, что враг не здесь. Враг — там [на Востоке Украины — ред.], убивает наших братьев и сестер. Но если эти люди пишут такое всерьез — хочется пожелать им умственного здоровья. Это явно патология", — сказал Фомин.

[ + – ]

На странице организации "Лига" в Facebook сообщили, что они обратились в местное управление полиции, однако они не верят в то, что правоохранители проведут надлежащее расследование, поскольку, по их словам, "с 2006 года в городе не наказали ни одного человека, который был причастен к преступлениям в отношении ЛГБТ-сообщества".

Напомним, Фокус рассказывал с каким давлением сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества в Украине.