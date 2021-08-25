В преддверии ЛГБТ-прайда в Одессе на активистов начали нападать националисты (видео)

Как утверждают журналисты, представители "Традиции и порядка" вчетвером атаковали ЛГБТ-активиста. Один из них держал мужчину, трое — пытались отобрать бандану.

В Одессе 24 августа напали на одного из участников ЛГБТ-шествия, которое должно состояться 28-го числа. Об этом сообщает журналистский Telegram-канал PavlovskyNews.

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Речь идет о волонтере Алексадре Татянко, который был одет в радужную бандану. Националисты из организации "Традиции и порядок", как утверждается, случайно встретили мужчину и стали у него отнимать головой убор. Всего нападавших было четверо — трое людей пытались выхватить бандану, а один — держал мужчину, чтобы тот не скрылся. Журналисты канала утверждают, что среди нападавших был местный лидер "Традиции и порядка" Илья Попков.

"Но угрозы получаем постоянно. Уже написали заявление об угрозах и сегодня будет еще одна от волонтера", — жалуются активисты.

Само шествие, как планируют они, будет проходить в субботу в центре города. Затем точно такое же мероприятие запланировано на 19 сентября.

При этом, как заявили Telegram-каналу в "Традиции и порядке", их лидер не проявлял агрессии к активистам, а лишь намеревался разнять уже конфликтующие стороны.

Напомним, в начале года на почту николаевской ЛГБТ-организации "Лига" поступило анонимное письмо, в котором неизвестные заявили, что будут "отлавливать по одному" местных гомосексуалов, "жечь их дома" и "резать их родных и близких".

В конце прошлого года Папа Римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы, заявив, что геи и лесбиянки являются "детьми Божьими и имеют право на семью".