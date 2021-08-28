"Марш равенства" в Одессе закончился стычками с силовиками: задержан 51 радикал (видео)

Радикалы напали на автобус, в котором находились участники мероприятия. Задержанные являются членами организации "Традиция и порядок" – их уже доставили в отделение полиции.

"Марш равенства" в Одессе завершился потасовкой с силовиками и масштабными задержаниями. Об этом сообщает издание Сегодня.

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По данным журналистов, стычки начались после окончания шествия.

Представители националистичной консервативной организации "Традиция и порядок" напали на автобус, в котором находились участники "Марша равенства" в Одессе.

Силовики, охранявшие представителей ЛГБТ-сообщества, попытались оттеснить нападавших радикалов, а те в ответ применили газовые балончики.

"В результате силовики задержали десятки агрессивных молодых людей", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Стычки после "Марша равенства" в Одессе

По данным издания Думская, после стычки с правоохранителями и попытки нападения на автобус задержано около 20 агрессивных молодых людей.

Telegram-канал "Одесса Info" подтверждает информацию о 20 задержанных и добавляет, что представителей организации "Традиция и порядок" привезли в Приморское РО.

[ + – ] Традиция и порядок"" в Одессе на Марше равенства

"Сейчас "активисты" собираются под Приморским РО, движуха будет знатной…", — сказано в сообщении.

Позже Радио Свобода сообщило, что в результате стычек с силовиками задержали 51 представителя организации "Традиция и порядок", в том числе — главу одесской ячейки Илью Попкова.

[ + – ] Стычки после "Марша равенства" в Одессе

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе националисты начали нападать на ЛГБТ-активистов накануне Марша равенства. Нападение произошло 24 августа — представители "Традиции и порядка" вчетвером атаковали ЛГБТ-активиста. Один из них держал мужчину, а трое других пытались отобрать бандану.

Также Фокус рассказывал, что во время марша трансгендеров в Киеве произошли потасовки. Один из противников шествия пытался прорваться к колонне марширующих с крестом в руках, однако он был задержан полицейскими. У радикалов силовики изъяли файеры.