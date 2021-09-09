У центрі Харкова "одружилися" дві ЛГБТ-дівчини (фото, відео)

"Весілля" супроводжувалося хором, шампанським і пелюстками троянд. Виявилося, що це акція організації Kharkiv Pride. Її мета — оголосити, що шлюби повинні бути доступні для всіх.

У Харкові 9 вересня можна було спостерігати досить рідкісний захід — поруч з Палацом одруження на вулиці Сумській "зіграли весілля" дві дівчини. На обох була фата нареченої, у руках у кожної був букет квітів. За подією стежило чимало гостей і людей, котрі проходили повз.

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Як пізніше з'ясувалося, захід був перформансом громадської організації Kharkiv Pride. Заявили про це її представники на своїй Facebook-сторінці.

Фото: Facebook

"Сьогодні біля харківського Палацу одруження відбувся ще один перформанс на підтримку ХарківПрайду. Під стінами палацу було інсценоване весілля — з хором, шампанським та пелюстками троянд. Цілком класичне, але заборонене — тому що це було весілля двох жінок", — йдеться на сторінці організації.

Тривала ця подія близько пів години, ніякими конфліктами вона не супроводжувалася.

Фото: Facebook

Організатори стверджують, що метою акції є нагадування про те, що реєстрація шлюбів повинна бути доступною для всіх, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

[ + – ] Відео: "Суспільне"

Примітно, що вже цієї неділі, 12 вересня, у місті має відбутися Марш рівності.

Як повідомлялося раніше, 29 співробітників поліції отримали травми під час сутичок після "Маршу рівності" в Одесі. Йдеться, зокрема, про опіки після використання радикалами сльозогінного газу. Дії останніх кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу.

Фокус повідомляв, що "Марш рівності" в Одесі завершився сутичками з поліцією. Радикали з організації "Традиція і порядок" атакували автобус з ЛГБТ-активістами. Правоохоронці спробували відтіснити нападників, однак, ті у відповідь застосували газові балончики. За фактом безладів в Одесі затримано 51 радикала.