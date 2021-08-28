В Одесі 29 силовиків постраждали після сутичок з радикалами, які напали на учасників ЛГБТ-прайду (фото)

Постраждалі силовики отримали опіки від сльозогінного газу. Дії радикалів кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу.

29 правоохоронців постраждали в результаті сутичок після "Маршу рівності" в Одесі. Про це в ході брифінгу заявив начальник Нацполіціі Одеської області Микола Семенишин.

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За його словами, після проведення "Маршу рівності" постраждали 16 співробітників поліції та 13 бійців Національної гвардії. Силовики отримали опіки від газових балончиків та інші ушкодження.

Як зазначив Микола Семенишин, через 20 хвилин після завершення ЛГБТ-прайду група молодих людей напала на правоохоронців з використанням газових балончиків.

[ + – ] Сутички з силовиками після "Маршу рівності"

Після масових сутичок затримали 51 особу, а слідчі продовжують працювати на місці затримання нападників.

Дії нападників, за словами Миколи Семенишина, кваліфіковані відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст 345 (нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів), ч.4 ст 296 (хуліганство, вчинене групою осіб з особливим цинізмом), ст 294 (масові заворушення).

[ + – ] Силовики постраждали після "Маршу рівності" [ + – ] Силовики постраждали після "Маршу рівності" [ + – ] Силовики постраждали після "Маршу рівності"

"Я думаю, це буде уроком для тих молодих людей, які без причини порушили порядок на вулицях нашого міста", — додав глава Нацполіціі Одеської області.

Микола Семенишин також не назвав, представників якої саме організації затримали після "Маршу рівності" і сутичок з правоохоронцями.

[ + – ] Деталі сутичок в Одесі після "Маршу рівності"

Раніше Фокус повідомляв, що "Марш рівності" в Одесі завершився сутичками з поліцією. Радикали з організації "Традиція і порядок" напали на автобус з ЛГБТ-активістами. Правоохоронці спробували відтіснити нападників, а ті у відповідь застосували газові балончики. За фактом безладів в Одесі затриманий 51 радикал.

Також Фокус розповідав, що напади на ЛГБТ-активістів почалися ще до проведення "Маршу рівності". 24 серпня в Одесі радикали з "Традиція і порядок" вчотирьох атакували ЛГБТ-активіста. Один з нападників тримав чоловіка, а троє інших намагалися відібрати бандану.