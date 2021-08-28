В Одессе 29 силовиков пострадали после стычек с радикалами, напавшими на участников ЛГБТ-прайда (фото)

Пострадавшие силовики получили ожоги от слезоточивого газа. Действия радикалов квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса.

29 правоохранителей пострадали в результате стычек после "Марша равенства" в Одессе. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Нацполиции Одесской области Николай Семенишин.

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По его словам, после проведения "Марша равенства" пострадали 16 сотрудников полиции и 13 бойцов Национальной гвардии. Силовики получили ожоги от газовых баллончиков и другие повреждения.

Как отметил Николай Семенишин, через 20 минут после завершения ЛГБТ-прайда группа молодых людей совершила нападение на правоохранителей с использованием газовых баллончиков.

[ + – ] Стычки с силовиками после "Марша равенства"

После массовых стычек был задержан 51 человек, а следователи продолжают работать на месте задержания нападавших.

Действия нападавших, по словам Николая Семенишина, квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст 345 (нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов), ч.4 ст 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с особым цинизмом), ст 294 (массовые беспорядки).

[ + – ] Силовики пострадали после "Марша равенства" [ + – ] Силовики пострадали после "Марша равенства" [ + – ] Силовики пострадали после "Марша равенства"

"Я думаю, это будет уроком для тех молодых людей, которые без причины нарушили порядок на улицах нашего города", — добавил глава Нацполиции Одесской области.

Николай Семенишин также не назвал, представителей какой именно организации задержали после "Марша равенства" и стычек с правоохранителями.

[ + – ] Детали стычек в Одессе после "Марша равенства"

Ранее Фокус сообщал, что "Марш равенства" в Одессе завершился стычками с полицией. Радикалы из организации "Традиция и порядок" напали на автобус с ЛГБТ-активистами. Правоохранители попытались оттеснить нападавших, а те в ответ применили газовые баллончики. По факту беспорядков в Одессе задержан 51 радикал.

Также Фокус рассказывал, что нападения на ЛГБТ-активистов начались еще до проведения "Марша равенства". 24 августа в Одессе радикалы из "Традиция и порядок" вчетвером атаковали ЛГБТ-активиста. Один из нападавших держал мужчину, а трое других пытались отобрать бандану.