В центре Харькова "поженились" две ЛГБТ-девушки (фото, видео)

"Свадьба" сопровождалась хором, шампанским и лепестками роз. Оказалось, что это акция организации Kharkiv Pride. Ее цель — объявить, что браки должны быть доступны для всех.

В Харькове 9 сентября можно было наблюдать довольно редкое мероприятие — рядом с Дворцом бракосочетания на улице Сумской "сыграли свадьбу" две девушки. На обеих была фата невесты, в руках у каждой был букет цветов. За событием следило немало гостей и просто проходящих мимо людей.

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Как позже выяснилось, мероприятие было перформансом общественной организации Kharkiv Pride. Заявили об этом ее представители на своей Facebook-странице.

Фото: Facebook

"Сегодня возле харьковского Дворца бракосочетания произошел один перформанс в поддержку ХарьковПрайда. Под стенами дворце была инсценирована свадьба — с хором, шампанским и лепестками роз. Целиком классическая, но запрещенная — потому что это была свадьба двух женщин", — говорится на странице организации.

Длилось это событие около получаса, никакими конфликтами оно не сопровождалось.

Фото: Facebook

Организаторы утверждают, что целью акции является напоминание о том, что регистрация браков должна быть доступной для всех, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

[ + – ] Видео: "Суспільне"

Примечательно, что уже в это воскресенье, 12 сентября, в городе должен состояться Марш равенства.

Как сообщалось ранее, 29 сотрудников полиции получили травмы во время стычек после "Марша равенства" в Одессе. Речь идет, в частности, об ожогах после использования радикалами слезоточивого газа. Действия последних квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса.

Фокус сообщал, что "Марш равенства" в Одессе завершился стычками с полицией. Радикалы из организации "Традиция и порядок" атаковали автобус с ЛГБТ-активистами. Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те в ответ применили газовые баллончики. По факту беспорядков в Одессе задержан 51 радикал.