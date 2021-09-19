У Києві пройшов "Марш рівності" (фото, відео)

У заході взяли участь близько 7 тисяч осіб. За словами організаторів, противники ЛГБТ не завадили безпечному проведенню акції.

У неділю, 19 вересня, в центрі Києва пройшов щорічний "Марш рівності" в підтримку українського ЛГБТ-спільноти. Як повідомляє організація "КиївПрайд", цього разу в заході взяли участь близько 7 тисяч осіб. При цьому, за словами організаторів, очікувалося, що на марш прийдуть 10 тисяч людей, однак цього не сталося через погодні умови — в столиці пройшов дощ.

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"В 2019 було вісім тисяч, але ми розуміємо, що пандемія і погода вплинули. Але це все одно досягнення", — сказав в ефірі "Радіо Свобода" представник "КиївПрайд" Максим Потапович.

Об 11:00 30 колон учасників "Маршу рівності" почали свій рух від Національної опери України центральними вулицями столиці, після чого дійшли до площі Льва Толстого. Демонстранти несли з собою транспаранти з гаслами "В 2023 року хочу прийти на гей-весілля своїх друзів", "Лесбі не лесбі, гомо не гомо, всі ми любити хочемо законно", "Наша традиція — це свобода".

[ + – ] "Марш рівності"

На акції була присутня пересувна сцена, на якій зібралися яскраво одягнені учасники заходу, звідти також лунала музика і тематичні кричалки. У заході взяла участь і колона українських військових, які є представниками або підтримують ЛГБТ+.

[ + – ] Відео з "Маршу рівності"

Темою маршу в цьому році стало гасло: "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

У заході взяли участь також іноземні дипломати — посол Швеції Тобіас Тіберг, посол Великобританії Мелінда Сіммонс, а також посол Нідерландів Йоханнес де Мол. Останній в ефірі hromadske заявив, що проведення такого заходу є "ознакою європейської інтеграції".

"Це цінності, які ми поділяємо. Мені приємно, що це дуже схоже на те, що відбувається в Амстердамі", — сказав дипломат.

Раніше сьогодні учасників "Маршу рівності" підтримала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Давайте поважати право кожної людини бути собою! Ми різні, але ми рівні!" — написала омбудсмен у своєму Facebook.

Марш завершився приблизно об 11:45. Учасники зайшли в метро "Льва Толстого" звідки їх відвезли на іншу станцію — яку саме організатори не розголошували, щоб забезпечити безпеку демонстрантів. Прихильники ЛГБТ також виконали гімн України в метрополітені.

[ + – ] Гімн України у виконанні учасників Маршу рівності

[ + – ] Учасники маршу в метро

ЛГБТ парад в Києві — акція противників

У той же час противники маршу також зібралися на Володимирській вулиці. За словами кореспондента "Радіо Свобода" висловити своє невдоволення акцією на підтримку ЛГБТ прийшли не більше 200 осіб, частина з яких представляли організації "Традиція і порядок", "Правий сектор" і "Християнський фронт". На заході також були помічені лідер націоналістичної організації "Братство" Дмитро Корчинський і народний депутат від групи "За майбутнє" Віктор Мялік.

Протестуючі, принесли плакати з написами: "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці", "Традиційна сім'я — це природно", "Ні гомодиктатурі".

За даними "Інтерфакс-Україна", акція була спрямована на "відстоювання сімейних цінностей" і "вираження протесту проти нібито публічної пропаганди гомосексуалізму".

Також окрема акція відбулася біля входу в Офіс президента.

ЛГБТ парад в Києві охороняли поліцейські

Між "Маршем рівності" і учасниками контр-акції стояли шеренги поліцейських. Також безпеку учасників заходу на підтримку ЛГБТ забезпечували вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і наряди поліції діалогу.

[ + – ] Правоохоронці після завершення акції

Як повідомила директор "КиївПрайд" Ленны Емсон на прес-брифінгу за підсумками "Маршу рівності", цей прайд, який став уже десятим в Києві, пройшов без провокацій. Однак, за її словами, була жінка, яка лягла на дорозі "і намагалася перепинити рух колони".

"Спасибі нашій поліції за можливість провести безпечний марш", — сказала Емсон.

"Обозреватель" поділився кадрами того, як жінка лягла на шляху руху маршу — її незабаром відтягнули поліцейські. Пізніше, за словами журналістів, вона закликала учасників заходу "перестати бути лесбіянками і не ламати собі життя".

[ + – ] Протестує проти "Маршу рівності"

ЛГБТ парад в Києві — вимоги учасників

3 вересня "КіївПрайд" оприлюднив маніфест, що включає в себе вісім вимог до влади:

Прийняти законопроект №5488, який впорядковує відповідальність за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією і іншими формами нетерпимості; Надати новий поштовх реформуванню правоохоронної системи для забезпечення здатності розслідувати і запобігати злочинам, що мотивовані нетерпимістю; Знайти законодавче рішення проти мови ворожнечі і унеможливити публічні заклики до дискримінації та насильства проти ЛГБТ та інших соціальних груп; Активізувати зусилля органів влади на шляху до повного офіційного визнання в Україні в найближчій перспективі цивільних партнерств між людьми однієї статі; Розглянути питання про створення центрального органу виконавчої влади, який буде займатися сімейної, демографічної та міграційної політики; Визнати фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (Согі) можливими підставами для здійснення домашнього насильства; Врахувати в законодавстві, що в українських навчальних закладах фактори Согі — це реальні підстави цькування, і розробити зміни до закону щодо реагування на випадки буллінг; Підвищити в системі охорони здоров'я увагу епідемічному благополуччю спільноти ЛГБТ, розширити стабільне державне і муніципальне фінансування якісних послуг громадського здоров'я для всіх ключових груп населення.

Нагадаємо, нещодавно подібний марш відбувся і в Харкові. Там на нього вийшли близько двох тисяч чоловік.

А ось "Марш рівності" в Одесі завершився сутичками противників ЛГБТ з поліцією.