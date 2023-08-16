Приехала на похороны: во Львове жестоко избили трансгендерную военнослужащую ВСУ(фото)

Как отметили в организации "КиевПрайд", неизвестный сначала оскорбил защитницу, затем повалил ее на землю и нанес серию ударов.

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Трансгендерная служащая ВСУ по имени Хелен подверглась нападению неизвестного во Львове. Об этом 16 августа сообщает организация "КиевПрайд" на своей Instagram-странице.

По имеющейся информации, Хелен взяла отпуск и прибыла во Львов на похороны матери. 15 августа в центре города напал на нее, пока она общалась по видеосвязи со своим парнем. Внезапно к ней подошел незнакомый мужчина и стал ее оскорблять.

"Хелен попросила его отойти, и в следующую секунду мужчина ударил ее в нос со словами "Ты шо, п***р?", — описывает события "КиевПрайд".

С первого удара Хелен потеряла равновесие, и на нее обрушилась серия последующих ударов.

Неизвестный повалил Хелен ударом на землю

"От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео. Сегодня пострадавшая сняла побои и написала заявление", — говорится в сообщении.

Активисты общественной организации обратились к омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой следить за ситуацией и попросили Национальную полицию вмешаться.

По данным "КиевПрайд", Хелен уже три года служит в ВСУ.

В полиции ведут проверку нападения

Старший инспектор отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции во Львовской области Михаил Василишин сообщил "Суспільному", что Хелен обратилась с заявлением в отделение полиции. Правоохранители проводят проверку всех обстоятельству случившегося. Детали сообщат позже.

Напомним, 20 июля сообщалось, что знакомые военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обвинили врачей столичной больницы в его смерти. Сослуживец погибшего утверждает, что защитника избили охранники больницы.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области неизвестные избили военкома, думая, что он раздает повестки.