Думали, что раздает повестки: в Киевской области избили военкома, — соцсети

По словам сослуживцев пострадавшего, он получил ранение в ходе АТО и работал в местном ТЦК. Личности нападавших пока не установили.

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В Белоцерковском районе Киевской области неизвестные избили военкома за то, что он якобы разносил повестки. Об этом сообщила местная жительница села Ракетное Белоцерковского района со ссылкой на информацию общественной организации "Общественный контроль Киевщина".

Официальных комментариев правоохранителей по этому поводу пока нет.

Военком не разносил повестки

Как сообщает Telegram-канал "Катарсис" со ссылкой на бойцов 3-го батальона ДУК "Правый сектор", пострадавший был ранее отправлен на службу в районный территориальный центр комплектования (ТЦК) после получения ранения во время антитеррористической операции (АТО). В свободный день он прогуливался по райцентру, когда встретил группу местных людей, которые предположили, что он разносит повестки. В результате возник конфликт, который привел к жестокому избиению военкома. В настоящее время он находится в больнице, получив серьезные травмы.

Информация о нападавших уточняется. В Белоцерковском районном управлении полиции пока не комментировали инцидент.

"В интернете очень много сейчас хейта к работникам военкоматов. Типа "пусть военкомат воюет, у них оружие есть". Прежде чем такое писать, вспомните, что очень многие из этих чуваков, раздающих повестки, уже были на войне, и очень часто — отправляются служить в военкоматы, потому что у них ранения из-за этой самой войны, куда вы их отправляете", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня в Офисе генпрокурора сообщили, что главу ТЦК Одессы Евгения Борисова, который недавно попал в скандал из-за элитной недвижимости в Испании, проверяют на причастность к ряду других преступлений.

Напомним также, что 28 июня одесского военкома Борисова после расследования "Батальон Испания" уволили с должности.