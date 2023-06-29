Одесского военкома Борисова проверяют на причастность к новым преступлениям, — Офис генпрокурора

Чтобы проверить информацию об автомобилях премиум класса и недвижимости за границей, которыми якобы владеет семья военкома, прокуроры направили запросы сразу в несколько стран: Испанию, Молдову, Турцию и Румынию.

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Главу ТЦК Одессы Евгения Борисова, который недавно попал в скандал из-за элитной недвижимости в Испании, проверяют на причастность к ряду других преступлений. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Офиса генпрокурора в четверг, 29 июня.

В частности прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом.

Чтобы подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об автомобилях премиум класса и недвижимости за границей, которыми якобы владеет семья военкома, прокуратура направила запросы сразу в несколько стран: Испанию, Молдову, Турцию и Румынию.

Кроме того у следствия есть подозрения, что Борисов мог уклоняться от военной службы, прикрываясь лечением за границей.

"В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи чиновника", — сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Напомним, 28 июня одесского военкома Борисова после расследования "Батальон Испания" уволили с должности. После увольнения Евгения Борисова с поста начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его обязанности были возложены на заместителя начальника данного центра.

А 22 июня стало известно, что глава Одесского ТЦК Евгений Борисов законно выезжал за границу. По словам спикера ОК "Юг", Борисов выезжал за пределы Украины на лечение. Все необходимые документы он предоставил.