Глава Одесского ТЦК Евгений Борисов законно выезжал за границу, — Гуменюк (видео)

По словам спикера ОК "Юг", Борисов выезжал за пределы Украины на лечение. Все необходимые документы он предоставил.

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Начальник Одесского Территориального центра комплектования Евгений Борисов законно выезжал из Украины. Об этом 22 июня заявила глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире программы "Свобода Live".

По ее словам, удалось установить, что на тот момент выезд Борисова был законным и санкционирован.

"Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", – отметила Гуменюк.

Также она заявила, что Борисов выезжал за пределы Украины на лечение. Все необходимые документы он предоставил.

По ее словам, даже сегодня Борисов продолжает выполнять свои обязанность в ТЦК, так как служебное расследование не нашло основания для его отстранения. Однако расследование правоохранительных органов продолжается.

Гуменюк о скандале с Борисовым (смотреть с 43 минуты)

Напомним, что украинские журналисты установили, что семья Борисова во время полномасштабной войны в Украине купила на испанском побережье объекты недвижимости и автомобили на несколько миллионов долларов. Отмечается, что в нескольких километрах от коттеджного городка Сиера Бланка располагается центральный проспект Марбельи с самыми дорогими ресторанами, магазинами и пятизвездочными отелями. Именно там находится офисное помещение, купленное семьей Борисова в начале 2023 года.

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