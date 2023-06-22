"Батальон Испания": у семьи военкома из Одессы имущества в стране ЕС на миллионы, – УП (видео)

Начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов сначала уверял журналистов, что его семья не имеет никакой собственности в Испании, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там торговлей и он не "влезает" в эти дела.

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Семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгения Борисова во время полномасштабной войны в Украине купила на испанском побережье объекты недвижимости и автомобили на несколько миллионов долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам военком заявляет, что не знает, есть ли у его семьи есть недвижимость на Пиренейском полуострове, сообщает "Украинская правда".

Через два месяца после публикации информации о том, что у семьи Борисова появилась вилла в Испании стоимостью свыше 3 миллиона евро, у его жены – офисное помещение на главной улице Марбельи, а также несколько дорогих автомобилей, журналисты повторно взяли выписки из испанского реестра и на имение и на офисное помещение.

Вилла матери Борисова

Согласно документам, офис и вилла до сих пор записаны на семью Борисова, пишет издание.

Также журналисты УП зафиксировали возле испанского имения одесского военкома электрический мерседес В класса 2022 года. Минимальная цена такого автомобиля около 100 тысяч долларов. Электрокар, как и вилла, оформлен на мать военного чиновника.

Отмечается, что в нескольких километрах от коттеджного городка Сиера Бланка располагается центральный проспект Марбельи с самыми дорогими ресторанами, магазинами и пятизвездочными отелями. Именно там находится офисное помещение, купленное семьей Борисова в начале 2023 года.

Офисное помещение жены Борисова

Также журналисты узнали, что у одесского военкома появился еще один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023-го года выпуска, зарегистрированный на его тещу.

В расследовании уточняется, что автомобиль стоимостью около 100 тысяч долларов – это уже третье транспортное средство, которое появилось в собственности семьи начальника ТЦК с начала российского вторжения. Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов.

Борисов, который занимает должность военкома с 1996 года, в телефонном разговоре с УП сначала уверял, что его семья не имеет никакой собственности в Испании, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Кроме того, он заявил, что не знает, покупали ли его родственники недвижимость на испанском побережье. По его словам, жена должна была рассказать ему об этом позже, а сейчас занимается документацией.

Что касается автомобиля тещи, Борисов заявил, что она продала старую машину и взамен купила себе Land Cruiser.

Выписки

Кроме того, журналисты заметили за рулем одной из машин семьи Борисова в Испании родного брата водителя одесского военкома Михаила Николаева Игоря, 2003 рождения. Журналисты считают, что он следил за автомобилем съемочной группы УП.

Игорь Николаев

В разговоре с УП Михаил пояснил, что не знает, работает ли его брат Игорь на семью Борисова в Испании, также он заявил, что и сам не является водителем Борисова и не работает в одесском центре комплектования.

По словам, Николаева-старшего, ему также неизвестно, что его брат делает в Испании, но он может покинуть территорию Украины, потому что является "инвалидом".

По данным источников издания в Госпогранслужбе, Игорь Николаев получил загранпаспорт только в 2022 году уже во время полномасштабной войны. За это время он уже дважды покидал Украины: в первый раз на четыре месяца, во второй раз – на 5.

Напомним, 20 июня в СБУ сообщили о разоблачении чиновников, которые собирали дань с представителей украинских компаний, занимающихся экспортом зерна через порты Одесской области.

19 июня СМИ писали, что в 2022 году Министерство обороны Украины заключило несколько сделок на покупку американских шлемов PASGT для военнослужащих с большой разницей в цене.