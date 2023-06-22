"Батальйон Іспанія": у сім'ї воєнкома з Одеси майна в країні ЄС на мільйони, — УП (відео)

Начальник Одеського обласного ТЦК і СП Євген Борисов спочатку запевняв журналістів, що його сім'я не має жодної власності в Іспанії, а після слів про виписки з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там торгівлею, і він не "влазить" у ці справи.

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Сім'я начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Євгена Борисова під час повномасштабної війни в Україні купила на іспанському узбережжі об'єкти нерухомості та автомобілі на кілька мільйонів доларів. Про це свідчать виписки з іспанського реєстру, хоча сам воєнком заявляє, що не знає, чи є в його сім'ї нерухомість на Піренейському півострові, повідомляє "Українська правда".

За два місяці після публікації інформації про те, що в сім'ї Борисова з'явилася вілла в Іспанії вартістю понад 3 мільйони євро, у його дружини — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автомобілів, журналісти повторно взяли виписки з іспанського реєстру і на маєток, і на офісне приміщення.

Вілла матері Борисова

Згідно з документами, офіс і вілла досі записані на сім'ю Борисова, пише видання.

Також журналісти УП зафіксували біля іспанського маєтку одеського воєнкома електричний мерседес В класу 2022 року. Мінімальна ціна такого автомобіля близько 100 тисяч доларів. Електрокар, як і віллу, оформлено на матір військового чиновника.

Зазначається, що за кілька кілометрів від котеджного містечка Сієра Бланка розташовано центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та п'ятизірковими готелями. Там же розташовано офісне приміщення, куплене сім'єю Борисова на початку 2023 року.

Офісне приміщення дружини Борисова

Також журналісти дізналися, що в одеського воєнкома з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-го року випуску, зареєстрований на його тещу.

У розслідуванні уточнюється, що автомобіль вартістю близько 100 тисяч доларів — це вже третій транспортний засіб, який з'явився у власності сім'ї начальника ТЦК від початку російського вторгнення. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів.

Борисов, який обіймає посаду військкома з 1996 року, у телефонній розмові з УП спершу запевняв, що його сім'я не має жодної власності в Іспанії, а після слів про виписки з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.

Крім того, він заявив, що не знає, чи купували його родичі нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це пізніше, а зараз займається документацією.

Що стосується автомобіля тещі, Борисов заявив, що вона продала стару машину і натомість купила собі Land Cruiser.

Виписки

Крім того, журналісти помітили за кермом однієї з машин сім'ї Борисова в Іспанії рідного брата водія одеського воєнкома Михайла Ніколаєва Ігоря, 2003 року народження. Журналісти вважають, що він стежив за автомобілем знімальної групи УП.

Ігор Ніколаєв

У розмові з УП Михайло пояснив, що не знає, чи працює його брат Ігор на сім'ю Борисова в Іспанії, також він заявив, що і сам не є водієм Борисова і не працює в одеському центрі комплектування.

За словами Ніколаєва-старшого, йому також невідомо, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію України, тому що є "інвалідом".

За даними джерел видання в Держприкордонслужбі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт тільки 2022 року вже під час повномасштабної війни. За цей час він уже двічі залишав Україну: вперше на чотири місяці, вдруге — на 5.

Нагадаємо, 20 червня в СБУ повідомили про викриття чиновників, які збирали данину з представників українських компаній, що займаються експортом зерна через порти Одеської області.

19 червня ЗМІ писали, що 2022 року Міністерство оборони України уклало кілька угод на купівлю американських шоломів PASGT для військовослужбовців із великою різницею в ціні.