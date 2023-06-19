В несколько раз дороже: Минобороны закупило для ВСУ шлемы по завышенным ценам, – СМИ

По данным журналистов, украинское оборонное ведомство покупало американские шлемы PASGT по ценам, которые порою отличались между собою почти в четыре раза.

Related video

В 2022 году Министерство обороны Украины заключило несколько сделок на покупку американских шлемов PASGT для военнослужащих с большой разницей в цене. Об этом пишет издание "Наші гроші" 19 июня.

В публикации говориться, что в мае прошлого года Минобороны закупало шлемы по 132 доллара и по 468 долларов с разницей в несколько дней. Таким образом, в некоторых случаях цена товара была завышена почти в четыре раза.

Цены на шлемы в сделках Минобороны

Кроме того, в системе Prozorro есть данные о закупке этих шлемов гражданскими учреждениями. К примеру совет Сумской области приобрел их за 270 долларов, а исполком Лубенского городского совета Полтавской области – за 250 долларов.

Закупки шлемов PASGT для исполкома Лубенского городского совета

Закупки шлемов PASGT для совета Сумской области

В источнике отмечают, что согласно закону о прозрачности вооруженных закупок, имя поставщика не обнародуется, из-за чего невозможно проверить, кто именно поставлял украинскому ведомству товар по завышенным ценам.

При этом журналисты указали на то, что до 2023 года главными исполнителями в сфере вооруженных закупок министерства были экс-заместитель Министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-руководитель департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий, которым недавно было предъявлено подозрение.

Напомним, что 1 февраля стало известно, что Богдан Хмельницкий закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Несколько независимых экспертиз установили, что экипировка не соответствует требованиям IV класса бронежилетов и не может должным образом защитить украинских воинов.

Мы также писали 14 июня о тои, что Днепровская районная госадминистрация в Киеве закупила для укрытия 300 кожаных барабанов. По данным депутата Киевского городского совета Леонида Емеца, чиновники потратили на барабаны более 890 тысяч гривен.