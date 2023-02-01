Закупил плохие бронежилеты на 100 млн: задержан экс-чиновник из Минобороны Хмельницкий (фото)

СБУ обвинила экс-главу Департамента государственных закупок в растрате 100 млн грн государственных средств на закупку некачественной экипировки для ВСУ. Силовики отметили, что партия закупленных бронежилетов отозвана на склады Минобороны.

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего начальника Департамента государственных закупок и материальных ресурсов Министерства обороны в растрате 100 млн грн государственных средств. Его подозревают в закупке бронежилетов для украинских военных, которые не соответствуют требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации издания "Бабель", речь идет о Богдане Хмельницком, который был недавно уволен на фоне расследований журналистов о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

По версии следователей, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Несколько независимых экспертиз установили, что экипировка не соответствует требованиям IV класса бронежилетов и не может должным образом защитить украинских воинов.

По материалам СБУ, Хмельницкому сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ч. 2 ст. 28 — совершение уголовного правонарушения группой лиц.

Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, в СБУ подтвердили, что проводят следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.

Тем временем силовики отозвали партию некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Напомним, 1 января СБУ и БЭБ провели обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Следственные действия, по неофициальной информации, проводятся в рамках производства о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, СБУ и ГБР провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова. Следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД Украины.