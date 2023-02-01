Закупив погані бронежилети на 100 млн: затримано ексчиновника з Міноборони Хмельницького (фото)

СБУ звинуватила ексглаву Департаменту державних закупівель у розтраті 100 млн грн державних коштів на закупівлю неякісного спорядження для ЗСУ. Силовики зазначили, що партію закуплених бронежилетів відкликано на склади Міноборони.

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Співробітники Служби безпеки України викрили колишнього начальника Департаменту державних закупівель і матеріальних ресурсів Міністерства оборони у розтраті 100 млн грн державних коштів. Його підозрюють у закупівлі бронежилетів для українських військових, які не відповідають вимогам. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією видання "Бабель", йдеться про Богдана Хмельницького, якого нещодавно звільнили на тлі розслідувань журналістів про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

За версією слідчих, чиновник закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Декілька незалежних експертиз встановили, що спорядження не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських воїнів.

За матеріалами СБУ, Хмельницькому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань;

ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 2 ст. 28 — скоєння кримінального правопорушення групою осіб.

Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, в СБУ підтвердили, що проводять слідчі дії щодо інших посадових осіб у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетні до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці.

Тим часом силовики відкликали партію неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

Нагадаємо, 1 січня СБУ та БЕБ провели обшуки в будинку українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Слідчі дії, за неофіційною інформацією, проводяться в межах провадження про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Крім того, СБУ та ДБР провели обшуки в ексглави МВС Арсена Авакова. Слідчі дії проводились у справі про авіакатастрофу в Броварах, унаслідок якої загинуло керівництво МВС України.