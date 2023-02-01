СБУ та ДБР провели обшуки в Арсена Авакова (фото)

Ексміністр підтвердив, що слідчі дії проводилися у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС України.

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Правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цю інформацію ексглава МВС особисто підтвердив у коментарі "Бабель".

За його словами, правоохоронці проводили слідчі дії у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло топкерівництво міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, як зазначив Арсен Аваков, силовики вивчали контракти про постачання гелікоптерів Airbus, які відправляла Франція з 2018 року. Джерела "Бабель" у спілкуванні з журналістами заявили, що обшуки проводилися не тільки у колишнього топміністра, а й інших чиновників, які брали участь у закупівлі техніки.

У коментарі виданню "Українська правда" ексглава МВС уточнив, що слідчі дії проводили представники Служби безпеки та Держбюро розслідувань. За його словами, правоохоронці вивчали контракти 6-річної давності, які затверджували не лише Кабінет Міністрів, а й Верховна Рада.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ — нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", — додав Аваков, коментуючи обшуки силовиків.

[ + – ] СБУ та ДБР проводили обшуки в Арсена Авакова

Нагадаємо, вранці, 18 січня, сталася авіакатастрофа в Броварах, внаслідок якої вертоліт впав у житловій забудові між багатоквартирним будинком та дитячим садком. Голова Нацполіції Ігор Клименко уточнив, що внаслідок НС загинуло керівництво МВС, включаючи міністра Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря міністерства Юрія Лубковича.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що авіакатастрофа в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС, могла статися з вини пілота через диверсію або несправність самого вертольота Airbus.

Увечері 18 січня співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці аварії вертольота. Внаслідок авіакатастрофи в Броварах, за офіційними даними, загинули 14 осіб, зокрема 1 дитина.