14 загиблих, 25 постраждалих: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи у Броварах (фото)

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, причиною трагедії в Броварах могла стати помилка пілота, несправність техніки, або ж диверсія вертольота, на якому керівництво відомства прямувало в гарячу точку.

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Співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи в Броварах, де в середу вранці, 18 січня, в авіакатастрофі загинули 14 людей, зокрема 1 дитина. Травми різного ступеня тяжкості отримали ще 25 осіб, з них 11 дітей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

[ + – ] Рятувальники працюють на місці падіння вертольота у Броварах

Список загиблих, які перебували на борту:

Денис Монастирський, голова МВС;

Євген Єнін, перший заступник міністра МВС;

Юрій Лубкович, держсекретар МВС;

Тетяна Шутяк, заступниця керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко, керівник управління забезпечення захисту Департаменту з внутрішньої безпеки Нацполіції України;

Андрій Маринченко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції;

Микола Анацький, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС;

Олександр Василенко, командир повітряного судна;

Костянтин Коваленко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення;

Іван Касьянов, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення.

[ + – ] Місце падіння вертольота у Броварах

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, авіакатастрофа в Броварах сьогодні могла статися через помилку пілота або несправність техніки, не заперечується і можлива диверсія.

[ + – ] ДСНС на місці падіння вертольота в Броварах

Вертоліт, що впав у Броварах, який віз керівництво МВС в одну з гарячих точок, міг спалахнути ще в повітрі. За словами очевидиці трагедії, літальний апарат крутився і горів, а пілот, зважаючи на все, намагався не допустити зіткнення з великими житловим будинком, оскільки вертоліт впав поряд із двоповерховою будівлею. А поблизу були й більші житлові будинки.

[ + – ] ДСНС на місці падіння вертольота в Броварах

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося, жахливою трагедією. Глава держави висловив слова співчуття родичам загиблих і постраждалих дітей та співробітників МВС.

Лідери країн Заходу висловили співчуття Україні у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах. За словами прем'єр-міністрині Естонії Каї Каллас, аварія вертольота під Києвом стала черговим нагадуванням того, що Україна платить високу ціну за свою свободу, відбиваючи агресію ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що МВС оприлюднило список загиблих пасажирів і пілотів в авіакатастрофі 18 січня у Броварах. Загинули семеро співробітників МВС, а також льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.