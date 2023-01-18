14 погибших, 25 пострадавших: ГСЧС завершило поисково-спасательные работы в Броварах (фото)

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, причиной трагедии в Броварах могла стать ошибка пилота, неисправность техники, или же диверсия вертолета, на котором руководство ведомства направлялось в горячую точку.

Related video

Сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в Броварах, где в среду утром, 18 января, в авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок. Травмы различной степени тяжести получили еще 25 человек, из них 11 детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

[ + – ] Спасатели работают на место падения вертолета в Броварах

Список погибших, которые находились на борту:

Денис Монастырский, глава МВД;

Евгений Енин, первый заместитель министра МВД;

Юрий Лубкович, госсекретарь МВД;

Татьяна Шутяк, замруководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко, руководитель управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины;

Андрей Маринченко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции;

Николай Анацкий, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД;

Александр Василенко, командир воздушного судна;

Константин Коваленко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения;

Иван Касьянов, бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения.

[ + – ] Место падения вертолета в Броварах

По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, авиакатастрофа в Броварах сегодня могла произойти из-за ошибки пилота или же неисправности техники, не исключена и возможная диверсия.

[ + – ] ГСЧС на месте падения вертолета в Броварах

Упавший в Броварах вертолет, который вез руководство МВД в одну из горячих точек, мог загореться еще в воздухе. По словам очевидицы трагедии, летательный аппарат кружился и горел, а пилот, судя по всему, пытался не допустить столкновения с крупными жилым домом, т.к. вертолет упал рядом с двухэтажным зданием. А поблизости находились и более крупные жилые дома.

[ + – ] ГСЧС на месте падения вертолета в Броварах

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся ужасной трагедией. Глава государства выразил слова сочувствия родственникам погибших и пострадавших детей, и сотрудников МВД.

Лидеры стран Запада выразили соболезнования Украине в связи с авиакатастрофой в Броварах. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, крушение вертолета под Киевом стало очередным напоминанием того, что Украина платит высокую цену за свою свободу, отражая агрессию ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что МВД обнародовало список погибших пассажиров и пилотов в авиакатастрофе 18 января в Броварах. Погибли семь сотрудников МВД, а также летный экипаж, находившийся на борту вертолета.