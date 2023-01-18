"Ужасная трагедия": Зеленский отреагировал на гибель Монастырского в авиакатастрофе

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью детей, которые находились на территории детского сада в момент катастрофы. По его словам, известно о трех погибших и 10 травмированных детях.

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Президент Украины Владимир Зеленский 18 января прокомментировал трагедию в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД Украины. Глава государства выразил соболезнования и сочувствие всем родным и близким погибших в авиакатастрофе.

По словам украинского лидера, на 12:00 среды 18 января известно о 15 погибших и 25 травмированных в результате катастрофы. Точное число жертв и пострадавших уточняется.

"Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета", — говорится в сообщении Офиса президента.

Особо Зеленский подчеркнул факт гибели детей, находившихся в детском саду в момент, когда вертолет МВД рухнул на его территорию. По информации ОП, среди жертв — три ребенка, еще 10 получили травмы.

"По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", — соболезнует Зеленский.

В связи с крушением вертолета в Броварах глава государства дал распоряжение Службе безопасности Украины, Национальной полиции Украины и другим уполномоченным органам выяснить все обстоятельства происшествия.

"На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших!" — написал Зеленский.

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины. В результате падения погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, замминистра Евгений Енин, и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, авиакатастрофа могла произойти по вине пилота, неисправности техники, нарушения правил безопасности или из-за диверсии. В связи с трагедией в Броварах генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что расследование обстоятельств авиакатастрофы находится под его личным контролем.