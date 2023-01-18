Глава МВД Денис Монастырский и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах (фото)

В результате авиакатастрофы, как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, погибли 16 человек, в том числе двое детей. Среди погибших — министр внутренних дел Денис Монастырский, замминистра Евгений Енин, и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

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Руководство Министерства внутренних дел Украины погибло в результате падения вертолета в Броварах 18 января. Эту информацию в своем Facebook озвучил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Авария с вертолетом в Броварах — погибло руководство МВД

По его словам на борту вертолета, который упал утром 18 января в Броварах, находилось топ-руководство МВД Украины.

Игорь Клименко уточнил, что в результате авиакатастрофы погибли:

министр внутренних дел Денис Монастырский;

первый замминистра МВД Евгений Енин;

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

"Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", — добавил Клименко, комментируя авиакатастрофу с вертолетом в Броварах.

Летательный аппарат, который разбился в авиакатастрофе в Киевской области, принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Об этом в эфире телеканала "Апостроф TV" сообщил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, упавший вертолет в Броварах действительно принадлежал ГСЧС и выполнял "некоторые задачи".

В общении с журналистами Юрий Игнат не уточнял, кто именно мог находиться на борту летательного аппарата и призвал дождаться официальной информации от ведомства.

[ + – ] Топ-руководство МВД погибло в авиакатастрофе в Броварах

Авария с вертолетом в Броварах — предыстория авиакатастрофы

Утром 18 января произошла авария с вертолетом в Броварах, который упал возле многоэтажного жилого дома и детского сада. Информацию об авиакатастрофе подтвердили в Офисе президента и Нацполиции, уточнив, что в результате ЧП есть пострадавшие и погибшие.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал в Броварах возле объекта социальной инфраструктуры, из-за чего ранения получили гражданские лица. По неофициальным данным, летательный объект, судя по окраске, мог принадлежать ГСЧС.