Авария с вертолетом в Броварах: полиция сообщает о раненых и погибших (фото, видео)

Как минимум пять человек получили различные ранения после падения летательного аппарата. Упавший вертолет, судя по окраске, мог принадлежать санавиации МВД.

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В среду утром, 18 января, вертолет упал в Броварах рядом с детским садом и многоквартирным жилым домом, в результате чего ранения получили гражданские. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

Авария с вертолетом в Броварах — новые подробности

По его словам, во время падения вертолета в Броварах в дошкольном учебном заведении находились дети и преподаватели. Экстренные службы, по состоянию на 09:16, эвакуировали всех с места инцидента.

"Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", — добавил Кулеба в своем Telegram-канале.

[ + – ] Пять человек получили ранения после того, как упал вертолет в Броварах

По неофициальным данным, упавший в Броварах вертолет, судя по окраске, принадлежит санавиации Министерства внутренних дел.

[ + – ] Упавший в Броварах вертолет мог принадлежать санавиации МВД

Спикер Нацполиции Киевской области Ирина Прянишникова отмечает, что предварительно известно о пяти пострадавших, которые получили различные ранения в результате падения вертолета в Броварах. Правоохранители также владеют информацией о погибших. Пресс-служба Нацполиции Броварского района подтверждает, что дети не пострадали после того, как упал вертолет в Броварах.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает, что увеличивается число о пострадавших в результате ЧП.

"Не успели прийти в себя от одной трагедии, уже имеем другую", — добавил замглавы ОП.

[ + – ] Пять человек получили ранения после того, как упал вертолет в Броварах

Напомним, утром 18 января произошла авария с вертолетом в Броварах. Местные жители слышали звук двигателя летального аппарата, после чего прогремел мощный взрыв. Через время Офис президента и Нацполиция подтвердили информацию о том, что упал вертолет в Броварах возле детского сада и многоквартирного жилого дома, спровоцировав пожар.