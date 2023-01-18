В Броварах на детский сад упал вертолет: подробности и кадры с места ЧП (фото, видео)

Информацию о ЧП официально подтвердили в Офисе президента и Нацполиции. После падения вертолета возник большой пожар, а ранения получили, как минимум, пять человек.

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В среду, 18 января, в Броварах Киевской области на детский сад упал неизвестный воздушный объект. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает Фокус.

Так, в социальных сетях появилась информация о падении на детский сад неизвестного воздушного объекта.

Местные жители предполагают, что в Броварах упал вертолет или БПЛА, в результате чего здание, в котором расположено дошкольное учебное заведение, загорелось.

[ + – ] В Броварах возле детского сада упал вертолет, спровоцировав пожар

Пользователи также утверждают, что перед инцидентом было отчетливо слышно двигатель летательного аппарата, после чего последовал глухой звук.

"Люди, это реально было падение вертолета. Без новостей понятно, что что-то упало, поскольку после взрыва звук двигателя вертолета исчез", — написала одна из местных жительниц Броваров.

[ + – ] В Броварах возле детского сада упал вертолет, спровоцировав пожар [ + – ] В Броварах возле детского сада упал вертолет, спровоцировав пожар

Информацию о ЧП в населенном пункте Киевской области подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, на объект социальной инфраструктуры упал летальный аппарат.

"Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", — добавил Тимошенко, комментируя инцидент в Броварах.

Спикер Национальной полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментирии "Суспільному" уточнила, что вертолет упал рядом с детским садом, после чего в здании возник пожар. По ее словам, экстренные службы проводят эвакуацию гражданских.

[ + – ] В Броварах возле детского сада упал вертолет, спровоцировав пожар

По состоянию на 9:00 по киевскому времени, пятеро человек получили различные ранения в результате падения вертолета.

[ + – ] 5 человек получили ранения в результате падения вертолета в Броварах

Отметим, что утром 14 января в Киеве прогремели мощные взрывы, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через какое-то время мэр Виталий Кличко предупредил, что украинская столица подверглась ракетному удару ВС РФ, а обломки ракет упали в Голосеевском районе.

Около 6:00 утра 14 января жители Киева слышали еще одну серию взрывов, которые прогремели без объявления воздушной тревоги в регионе. Военное командование утверждало, что инцидент не связан с боевыми действиями, поэтому мирным жителям не стоит лишний раз беспокоиться.