ВС РФ обстреливают Киев ракетами, в столице прогремели взрывы: что известно

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве с Днепровском районе столицы. На месте действуют экстренные службы.

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14 января около 9 утра в Киеве прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Фокуса.

Около пяти взрывов разной силы слышали в нескольких районах столицы как на Правом, так и на Левом берегу. Практически сразу в Киеве объявили воздушную тревогу.

Мэр Виталий Кличко вскоре сообщил в Telegram, что взрывы прогремели в Днепровском районе, на место происшествия отправились экстренные службы. Около 10 часов утра он написал о падении обломков ракеты на нежилой участок в Голосеевском районе, предварительно, обошлось без пострадавших.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram заявил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве и призвал жителей столицы спрятаться в укрытиях. Информацию о ракетном обстреле подтвердила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Ранее около 6 часов утра жители Киева и области слышали другие взрывы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры региона. В то же время, заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщил, что информацию о взрывах россияне выдают за наступление со стороны Беларуси, чтобы посеять панику. По словам украинского военного, российские войска не ведут никаких наступательных действий с Севера.

11 января в КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэуауту в случае новых обстрелов инфраструктуры. Замглавы Николай Поворозник утверждает, что специлиасты прокладывают новые каналы подачи электроэнергии, готовясь к самым худшим сценариям. Главной задачей в КГГА считают обеспечение горожан водой, теплом, медицинскими услугами и общественным транспортом.