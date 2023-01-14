ЗС РФ обстрілюють Київ ракетами, у столиці пролунали вибухи: що відомо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Дніпровському районі столиці. На місці діють екстрені служби.

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14 січня близько 9-ї ранку в Києві прогриміла серія гучних вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Фокусу.

Близько п'яти вибухів різної сили чули у кількох районах столиці як на правому, так і на лівому березі. Практично одразу у Києві оголосили повітряну тривогу.

Мер Віталій Кличко невдовзі повідомив Telegram, що вибухи пролунали в Дніпровському районі, на місце події вирушили екстрені служби. Близько 10 години ранку він написав про падіння уламків ракети на нежитлову ділянку в Голосіївському районі, попередньо обійшлося без постраждалих.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram заявив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури в Києві та закликав мешканців столиці сховатися у укриттях. Інформацію про ракетний обстріл підтвердила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Раніше вранці, близько 6 години ранку, мешканці Києва та області чули інші вибухи. Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про пожежу на одному з об'єктів критичної інфраструктури регіону. Водночас заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що інформацію про вибухи росіяни видають за наступ з боку Білорусі, щоб посіяти паніку. За словами українського військового, російські війська не ведуть жодних наступальних дій із Півночі.

11 січня у КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту у разі нових обстрілів інфраструктури. Заступник голови Микола Поворозник стверджує, що спеціалісти прокладають нові канали подачі електроенергії, готуючись до найгірших сценаріїв. Головним завданням у КМДА вважають забезпечення містян водою, теплом, медичними послугами та громадським транспортом.