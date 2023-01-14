"Наступу з півночі немає": офіцер ЗСУ прокоментував ранкові вибухи у Київській області

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про спалах об'єкта критичної інфраструктури.

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14 січня близько 6 ранку в Києві та Київській області було чути звуки вибухів. Начальник штабу — заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram пояснив ситуацію та закликав українців не піддаватися паніці.

За його словами, російські ботоферми використовують звуки вибухів, розповсюджуючи неправдиву інформацію про наступ ЗС РФ у північній частині України. Однак звуки не пов'язані з повітряними загрозами, роботою ППО, "прильотами" чи будь-якими бойовими діями.

"Жодних наступальних дій ворога з боку Півночі зараз немає", — зазначив Олександр Павлюк. — "Якби була загроза — ви почули б сигнал тривоги. Причину вибухів буде повідомлено окремо".

Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у ранковому пості у Telegram підтвердив вибухи в регіоні, які прогриміли близько 6 ранку. Він заявив, що внаслідок надзвичайної події на одному з об'єктів критичної інфраструктури почалася пожежа.

"На місці працюють відповідні служби. Попередньо без постраждалих", — додав глава ОВА.

Напередодні голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко розповів, що чекає на ЗС РФ під Києвом при наступі з Білорусі. Військові звели навколо столиці кілька рубежів оборони протяжністю тисячі кілометрів, обладнали інженерні огорожі та підготували велику кількість озброєння, зокрема для знищення танків та літаків.

Минулого тижня генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що загрози нового наступу РФ з боку Білорусі наразі немає. На його думку, зараз окупанти не мають для цього сил і засобів, проте розвідка спостерігає ворожу активність на українсько-білоруському кордоні.