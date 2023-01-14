"Наступления с севера нет": офицер ВСУ прокомментировал утренние взрывы в Киевской области

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о возгорании объекта критической инфраструктуры.

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14 января около 6 утра в Киеве и Киевской области были слышны звуки взрывов. Начальник штаба — заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram объяснил ситуацию и призвал украинцев не поддаваться панике.

По его словам, российские ботофермы используют звуки взрывов, распространяя неправдивую информацию о наступлении ВС РФ в северной части Украины. Однако звуки не связаны с воздушными угрозами, работой ПВО, "прилетами" или какими-либо боевыми действиями.

"Никаких наступательных действий врага со стороны Севера сейчас нет", — отметил Александр Павлюк. — "Если бы была угроза — вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно".

Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в утреннем посте в Telegram подтвердил взрывы в регионе, которые прогремели около 6 утра. Он заявил, что в результате чрезвычайного происшествия на одном из объектов критической инфраструктуры начался пожар.

"На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", — добавил глава ОВА.

Накануне глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко рассказал, что ждет ВС РФ под Киевом при наступлении из Беларуси. Военные возвели вокруг столицы несколько рубежей обороны протяжностью тысячи километров, оборудовали инженерные ограждения и подготовили большое количество вооружения, в том числе для уничтожения танков и самолетов.

На прошлой неделе генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угрозы нового наступления РФ со стороны Беларуси пока нет. По его мнению, сейчас у оккупантов нет для этого сил и средств, однако разведка наблюдает вражескую активность на украинско-белорусской границе.