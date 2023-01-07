"Мы готовы их встретить": генерал-лейтенант Павлюк высказался об угрозе нового наступления на Киев

Генерал уверен, что сейчас угрозы наступления российских оккупантов на Киев нет. Тем не менее вокруг столицы уже соорудили несколько рубежей обороны.

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В последнее время украинские и западные военные эксперты говорят о том, что Россия снова попытается атаковать Киев со стороны Беларуси, куда сейчас свозят военную технику и солдат. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия готовит около 200 тысяч новых военных. Журналисты "Суспільного" обсудили с Командующим группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенантом Александром Павлюком готовность украинской столицы оборонятся, о том, достаточно ли украинских военных для защиты Киевской области и том, почему Киев настолько важен для Кремля.

В данный момент непосредственной угрозы повторного наступления нет, отметил Павлюк. По его мнению у ВС РФ нет соответствующих сил и средств. Но активность на границе Беларуси и Украины наблюдается. Делается это врагом для того, чтобы держать наши силы на северных рубежах и не дать перебросить их на восток Украины. Но к любым действиям россиян украинское командование готово.

[ + – ] Генерал-лейтенант Александр Павлюк Фото: Скриншот

Генерал уверен, что сейчас мы наблюдаем оккупацию Беларуси российскими военными.

Павлюк пояснил, в чем символизм взятия Киева для Кремля. Это наиболее "привлекательный" способ окончания войны: взятие столицы и марионеточное правительство у руля.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить подобный сценарий. Они должны понимать, что мы готовы их встретить и остановить на границах. Главнокомандующим этот вопрос поднят, чтобы было понимание общества, что возможно любое развитие ситуации. Но ВСУ делают все, чтобы не допустить его", — отметил генерал.

Павлюк сообщил, что вокруг киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Также украинские военные постоянно отслеживают движения ВС РФ на полигонах. Также на границе с Беларусью есть группировка войск, готовая встретить врага.

"Вся граница с Беларусью – это сплошные окопы, преграды и минные поля. Чтобы их пройти нужны большие усилия", — сказал генерал.

Он также сообщил, что для защиты Киева и Киевской области достаточно военных, которые постоянно проходят ротацию, чтобы быть в форме.

[ + – ] Мобилизация возможна, - генерал Павлюк Фото: Минобороны Украины

Мобилизация возможна, если в России будет объявлена мобилизация. "Тогда мы будем вынуждены добирать личный состав", — пока людей достаточно, уверен генерал.

Говоря о противнике, генерал Павлюк отметил, что не стоит недооценивать российских солдат. Это мобилизованные, но которых усиленно готовят к военным действиям. Но у них нет мотивации, считает генерал.

"Но все равно скоро будет год, как новые и новые волны мобилизованных идут на территорию Украины, пытаются решить вопрос "российского мира" оружием. Ресурс человеческий у них велик, работы у нас много", — отметил генерал.

Говоря о тактике ВС РФ, генерал отметил, что она меняется, так как враг тоже учится и сним все труднее бороться.

"Слава Богу, нас поддерживает весь мир. Без помощи тяжело было бы выстоять. В первую очередь в экономическом вопросе, снабжении оружием. Люди у нас готовы воевать, но нужно это делать чем-нибудь", — сказал генерал-лейтенант.

Говоря о ракетный обстрелах, генерал отметил, что украинская ПВО "совершает чудеса", уничтожая 70-90% целей, но стопроцентной гарантии не дает ни одна система и все зависит от массированости удара. Павлюк подтверждает, что у России осталось не так много ракет, но Украине требуется более мощная ПВО для защиты.

"Если придут ЗРК Patriot, это будет мощная защита. Они поражают хоть какой тип ракет, даже баллистику. Но нам нужно еще больше ракет. Воздушных целей много. Без помощи нам будет тяжело", — отметил Павлюк.

Говоря о начале войны, Александр Павлюк сказал, что наступление на Киев 24 февраля 2022 считалось маловероятным развитием событий, потому что группировка войск, которую они создали, имела потенциал только для наступления на востоке Украины.

"То, что они наступали по разным направлениям одновременно — это был их расчет на нашу неготовность и неспособность вести оборону по всем направлениям. Они не оценили наш потенциал. Как бы то ни было, мы их встретили. Но мы, в первую очередь, готовились на востоке", — сказал Павлюк, уточнив, что это был новый опыт и новый механизм взаимодействия разных структур.

По его словам, переломный момент в обороне украинской столицы наступил, когда были уничтожены силы ВС РФ в селе Мощун, где у них был плацдарм.

[ + – ] Сгоревшие машины в Киевской области в феврале 2022 года Фото: Цензор.НЕТ

А говоря о будущем, генерал уверен, что единственный шанс окончить войну — это выйти на границы Украины в 1991 году. Потому что, если дать России передышку, то война снова начнется через пару лет.

А залог победы – это поставки оружия и техники, количество которых зависит от возможностей партнеров. По словам генерала, некоторые страны не имеют таких потенциалов, в которых нуждается Украина. Поэтому нужны усилия всего мирового сообщества.

"У партнеров есть понимание: если России дать шанс выиграть, нивелируются европейские принципы демократии. После Украины Россия не остановится. Далее последуют страны Балтии, Польша. Все это понимают. Пока мы барьер между цивилизованным миром и ордой, которая хочет переделить мир", — резюмировал генерал.

Напомним, белорусские оппозиционеры уверены, что Александр Лукашенко может объявить о мобилизации в ближайшее время. Уже сейчас у многих силовиков забирают паспорта, чтобы они не могли покинуть страну в случае такого сценария.