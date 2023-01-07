Беларусь в ближайшее время может начать мобилизацию, — оппозиционер

По словам Павла Латушко, для проведения мобилизации практически все готово, а Лукашенко для этого осталось лишь "нажать на кнопку по приказу из Кремля".

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В ближайшее время власти Беларуси могут начать мобилизацию, чтобы поддержать ВС РФ в войне против Украины. Об этом сообщил в интервью изданиям RND белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, который сейчас проживает в Варшаве.

Цитаты из этой беседы опубликованы в субботу, 7 января. По мнению Латушко, для проведения мобилизации уже практически все готово, Александру Лукашенко осталось лишь "нажать на кнопку по приказу из Кремля".

Бывший министр культуры Беларуси Латушко является членом кабинета лидера оппозиции Светланы Тихановской в ​​изгнании.

Ссылаясь на неназванные источники в Минске, Латушко утверждает, что всех сотрудников, подчиняющихся белорусскому МВД, оперативно попросили сдать паспорта.

Эту информацию ему сообщают из разных городов Беларуси.

"Это означает, что эти люди не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", — сказал Латушко.

Также российское военное присутствие в Беларуси постоянно увеличивается. К тому же в Беларусь постоянно приходят эшелоны с военной техникой из России.

"Военные учения вооруженных сил России, в том числе учения по взаимодействию вооруженных сил России и Беларуси, проводятся регулярно", — отметил Латушко.

Также ранее из Беларуси сообщали, что белорусским медикам начали вручать "мобилизационные предписания". Это значит, что медики получают указания, куда им надо явиться в случае объявления мобилизации. Получение предписания накладывает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны.

Напомним, днем ранее министерство обороны Беларуси сообщило, что в страну прибыл очередной эшелон с российскими солдатами и военной техникой.

Фото: Белта

[ + – ] В Беларусь прибыл очередной эшелон с российской техникой и военными Фото: Белта

В тот же день Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, где ему доложили о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск Беларуси и России. А сам Лукашенко заявил, что в Беларуси создали военную аптечку "лучше натовской". В Украине опасаются, что Россия может организовать с территории Беларуси еще одно наступление, пытаясь захватить Киев.