Білорусь найближчим часом може розпочати мобілізацію, — опозиціонер

За словами Павла Латушка, для проведення мобілізації практично все готове, а Лукашенку для цього залишилося лише "натиснути на кнопку за наказом із Кремля".

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Найближчим часом влада Білорусі може розпочати мобілізацію, щоб підтримати ЗС РФ у війні проти України. Про це повідомив в інтерв'ю виданням RND білоруський опозиційний політик Павло Латушко, який зараз мешкає у Варшаві.

Цитати з цієї бесіди були опубліковані в суботу, 7 січня. На думку Латушка, для проведення мобілізації вже практично все готове, Олександру Лукашенку залишилося лише "натиснути на кнопку за наказом із Кремля".

Колишній міністр культури Білорусі Латушко є членом кабінету лідерки опозиції Світлани Тихановської у вигнанні.

Посилаючись на неназвані джерела в Мінську, Латушко стверджує, що всіх співробітників, які підкоряються білоруському МВС, оперативно попросили здати паспорти.

Цю інформацію йому повідомляють із різних міст Білорусі.

"Це означає, що ці люди не зможуть залишити територію Білорусі в разі їхньої мобілізації", — сказав Латушко.

Також російська військова присутність у Білорусі постійно збільшується. До того ж у Білорусь постійно приходять ешелони з військовою технікою з Росії.

"Військові навчання збройних сил Росії, у тому числі навчання зі взаємодії збройних сил Росії та Білорусі проводяться регулярно", — зазначив Латушко.

Також раніше з Білорусі повідомляли, що білоруським медикам почали вручати "мобілізаційні розпорядження". Це означає, що медики одержують вказівки, куди їм треба з'явитися в разі оголошення мобілізації. Отримання наказу накладає певні зобов'язання, ці люди в разі мобілізації не зможуть виїхати з країни.

Нагадаємо, днем раніше міністерство оборони Білорусі повідомило, що в країну прибув черговий ешелон із російськими солдатами та військовою технікою.

Фото: Белта

[ + – ] У Білорусь прибув черговий ешелон із російською технікою та військовими Фото: Белта

Того ж дня Лукашенко відвідав Обуз-Ліснівський полігон у Брестській області, де йому доповіли про завершення бойового злагодження частин і з'єднань регіонального угрупування військ Білорусі та Росії. А сам Лукашенко заявив, що в Білорусі створили військову аптечку "краще за натовську". В Україні побоюються, що Росія може організувати з території Білорусі ще один наступ, намагаючись захопити Київ.