Із РФ у Білорусь перекинули військову техніку з позначкою "Z" (фото)

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в ешелоні прибули вантажівки, бензовози та зенітні установки.

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У п'ятницю, 6 січня, у Білорусь прибув черговий ешелон із військовою технікою з Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь на своїй офіційній сторінці у соцмережі "Вконтакте".

"Як повідомлялося раніше, у межах забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації", — сказано в пресрелізі МО.

Зважаючи на фото, опубліковане міністерством, на деяких машинах розміщено розпізнавальний символ "Z", який часто бачили в Україні на військовій техніці ЗС РФ.

Яку техніку привезли в Білорусь?

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в ешелонах прибула така кількість військової техніки:

43 вантажівки "КамАЗ", "Урал" і БАЗ-6306;

5 бензовозів;

2 зенітні установки ЗУ-23-2;

польові кухні та бочки для води.

Також білоруські розслідувачі зазначають, що на одній із машин номери 44-го регіону РФ — це Західний військовий округ.

Нагадаємо, 6 січня білоруські журналісти повідомили, що під Мінськом розшукують російських солдатів, які втекли з військової частини зі зброєю. Щоб розшукати дезертирів, на дорогах розгорнули контрольно-пропускні пункти й вибірково перевіряють автомобілі.

Того ж дня, 6 січня, Олександр Лукашенко відвідав 230-й загальновійськовий Обуз-Ліснівський полігон у місті Барановичі Брестської області Білорусі. Там дислокується російська військова частина спільного білорусько-російського регіонального угруповання військ (РУВ).

Раніше Фокус писав про те, що 3 січня в Білорусь прибув російський літак-навідник ракет. Востаннє цей борт бачили там 24 лютого 2022 року.