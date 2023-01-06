Із РФ у Білорусь перекинули військову техніку з позначкою "Z" (фото)
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в ешелоні прибули вантажівки, бензовози та зенітні установки.
У п'ятницю, 6 січня, у Білорусь прибув черговий ешелон із військовою технікою з Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь на своїй офіційній сторінці у соцмережі "Вконтакте".
"Як повідомлялося раніше, у межах забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації", — сказано в пресрелізі МО.
Зважаючи на фото, опубліковане міністерством, на деяких машинах розміщено розпізнавальний символ "Z", який часто бачили в Україні на військовій техніці ЗС РФ.
Яку техніку привезли в Білорусь?
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в ешелонах прибула така кількість військової техніки:
- 43 вантажівки "КамАЗ", "Урал" і БАЗ-6306;
- 5 бензовозів;
- 2 зенітні установки ЗУ-23-2;
- польові кухні та бочки для води.
Також білоруські розслідувачі зазначають, що на одній із машин номери 44-го регіону РФ — це Західний військовий округ.
Нагадаємо, 6 січня білоруські журналісти повідомили, що під Мінськом розшукують російських солдатів, які втекли з військової частини зі зброєю. Щоб розшукати дезертирів, на дорогах розгорнули контрольно-пропускні пункти й вибірково перевіряють автомобілі.
Того ж дня, 6 січня, Олександр Лукашенко відвідав 230-й загальновійськовий Обуз-Ліснівський полігон у місті Барановичі Брестської області Білорусі. Там дислокується російська військова частина спільного білорусько-російського регіонального угруповання військ (РУВ).
Раніше Фокус писав про те, що 3 січня в Білорусь прибув російський літак-навідник ракет. Востаннє цей борт бачили там 24 лютого 2022 року.