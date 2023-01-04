Вперше з 24 лютого: до Білорусі прилетів російський літак-навідник ракет, — розслідувачі

Літак Іл-76 А-50У росіяни використовують для управління винищувачами та наведення ракетних ударів.

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На аеродром у селищі Мачулищі Мінської області прибув борт ДРЛО Іл-76 А-50У Збройних сил Росії. Про це 3 лютого повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму Telegram-каналі.

Реєстраційний номер борту: RF-50608. За інформацією незалежних розслідувачів, востаннє він прилітав до Білорусі під час повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Варто зазначити, що даний літак ЗС РФ можуть використовувати як командний пункт для винищувачів та наведення ударів авіації.

Водночас повідомляться, що 30 грудня 2022 року з Білорусі до Росії відлетів військово-транспортний літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із номером реєстрації RF-93966. Борт був на території РБ з 14 грудня 2022 року.

Нагадаємо, 30 грудня повідомлялося, що за 13 годин до Білорусі прилетіли одразу 6 бортів ЗС РФ. На думку розслідувачів, росіяни могли перекинути техніку або мобілізованих солдатів. Один літак може вміщати до 245 осіб особового складу.

29 грудня посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що армія Білорусі готується до війни, але суспільство сприйме це негативно.

У той же день в інтерв'ю ВВС начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що реальної загрози з боку Білорусі наразі немає.