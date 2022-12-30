До Білорусі за останні 13 годин прилетіли 6 бортів ЗС РФ — розслідувачі (інфографіка)

На думку розслідувачів, РФ могла перекинути техніку або мобілізованих солдатів. Один літак може вміщувати до 245 осіб особового складу.

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На аеродром у Мачулищах, що в Мінській області Білорусі за останні 13 годин прибули шість військово-транспортних літаків Росії Іл-76МД. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

За інформацією білоруських розслідувачів, борти почали прилітати до Білорусі, починаючи з 4-ї ранку 30 грудня, а останній з них приземлився в Мачулищах о 18:17 за Мінськом.

Повідомляється, що поки невідомо, що саме знаходиться в літаках. Це може бути як військова техніка, так і жива сила.

"За нашою інформацією, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме — поки невідомо. Не можна виключати, що може йти як доставка техніки, так і ротація/підвезення мобілізованих", — йдеться у повідомленні моніторингової групи.

На думку спостерігачів, місткість Іл-76МД становить 245 осіб, тому, якщо говорити про ввезення солдатів ЗС РФ, то їхня кількість може становити максимум 1470 осіб.

Раніше повідомлялося, що білоруські правоохоронні органи зацікавилися діяльністю спостерігачів із групи "Беларускі Гаюн", які займаються моніторингом військової активності на території Білорусі. Повідомляється, що білоруські силовики, вдавши спостерігачів, вивідують особисті дані та збирають досьє на підписників.

29 грудня посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що армія Білорусі готується до війни, але суспільство сприйме це негативно.

Нагадаємо, 29 грудня в інтерв'ю ВВС начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що реальної загрози з боку Білорусі наразі немає.