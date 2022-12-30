В Беларусь за последние 13 часов прилетели 6 бортов ВС РФ — расследователи (инфографика)

По мнению расследователей, РФ могла перебросить технику, либо мобилизованных солдат. Один самолет может вмещать до 245 человек личного состава.

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На аэродром в Мачулищах, что в Минской области Беларуси за последние 13 часов прибыли шесть военно-транспортных самолетов России Ил-76МД. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации беларусских расследователей, борты начали прилетать в Беларусь начиная с 4-х утра 30 декабря, а последний из них приземлился в Мачулищах в 18:17 по Минску.

Сообщается, что пока неизвестно, что именно находится в самолетах. Это может быть как военная техника, так и живая сила.

"По нашей информации, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно — пока неизвестно. Нельзя исключать, что может идти как доставка техники, так и ротация/подвоз мобилизированных", — говорится в сообщении мониторинговой группы.

По мнению наблюдателей, вместимость Ил-76МД составляет 245 человек, поэтому, если говорить о ввозе солдат ВС РФ, то их количество может составлять максимум 1470 человек.

Ранее сообщалось, что белорусские правоохранительные органы заинтересовались деятельностью наблюдателей из группы "Беларускі Гаюн", которые занимаются мониторингом военной активности на территории Беларуси. Сообщается, что белорусские силовики, притворившись наблюдателями, выведывают личные данные и собирают досье на подписчиков.

29 декабря посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Европейской правде" заявил, что армия Беларуси готовится к войне, но общество воспримет это негативно.

Напомним, 29 декабря в интервью BBC начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет.