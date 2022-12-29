"Это не секрет": украинский посол заявил, что Беларусь готовится к войне

По словам Игоря Кизима, когда речь идет об угрозе со стороны Беларуси, то имеется в виду не только ее армия, но и ВС РФ. Поэтому именно российские войска — главный риск.

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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Европейской правде" заявил, что армия Беларуси готовится к войне, но общество воспримет это негативно.

По словам украинского дипломата, Беларусь готовится к войне — это ни для кого не секрет. Вопрос тут состоит в том, к какой войне они ведут подготовку. Официальные лица в стране говорят, что они не планируют ни на кого нападать, речь идет о защите.

"Но вы же понимаете, когда речь идет об угрозе со стороны Беларуси, то речь идет не только о белорусской армии. Вторжение 24 февраля произошло с территории Беларуси, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси — главный риск", — заявил Кизим.

При этом нынешнее наращивание сил нужно правильно трактовать. Сейчас идет речь о полноценном развертывании общей группировки войск Союзного государства. Раньше она существовала только на бумаге и должна была иметь:

до 10 000 солдат

около 100 танков

170 артиллерийских систем

Поэтому сейчас они обмениваются опытом и вместе обучаются. Идет слаживание совместных действий. Вопрос в том, для чего они это делают.

На вопрос, будет ли Лукашенко идти до последнего и не вступать в войну армией посол заявил, что Беларусь — это не Россия. Поэтому любые агрессивные действия белорусское общество будет воспринимать негативно. Власти должны это учитывать.

Напомним, 29 декабря в интервью BBC начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет.

24 декабря Буданов также заявлял, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной призваны для отвлечения украинских сил от юга и востока страны.