Пытались поднять тревогу: Буданов прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

В главном управлении разведки считают, что нельзя полностью исключать вероятность повторного наступления с территории Беларуси.

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Российская Федерация создает видимость подготовки наступления со стороны Беларуси. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times.

Буданов считает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной были призваны сбить ВСУ с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск из южного и восточного направлений.

"Все это элементы дезинформационных кампаний", — утверждает глава ГУР.

В статье отмечают, что в последние недели Россия работала над укреплением своих военных баз на территории Республики Беларусь. Российские мобилизованные направлялись в Беларусь на поездах, после чего возвращались. Буданов назвал эти перемещения "каруселью".

Глава Главного управления разведки добавил, что подобную тактику использовал СССР во время Второй мировой войны. Тогда советские солдаты также передвигались по железной дороге, чтобы изображать атаку или отступление.

Начальник ГУР заявил, что угроза вторжения в Украину с севера сохраняется, однако не является неизбежностью.

"Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, — добавил он, — но также неправильно говорить, что у нас есть какие-либо данные, подтверждающие ее существование", — сказал Кирилл Буданов журналистам.

Кирилл Буданов отметил, что на полигонах у россиян не хватает бронетехники в надлежащем для атаки состоянии. Он также упомянул о том, что Россия мобилизовала большое количество солдат для пополнения своих войск на востоке Украины.

Напомним, что Кирилл Буданов высказывался о ситуации на украинско-белоруской границе в эфире канала "24" 21 декабря. Тогда он заявил, что прямой угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет.

Фокус также писал, что 23 декабря в Минобороны Беларуси сообщили о получении на вооружение партии зенитных ракетных комплексов "ТОР-М2К". Поставки состоялись в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.

Еще мы сообщали, что в Центре национального сопротивления допускают обстрел Беларуси боевиками из "группы Вагнера". Предполагается, что таким образом РФ хочет втянуть Беларусь в войну, обвинив в атаке Украину.