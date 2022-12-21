Боевики из "группы Вагнера" могут обстрелять Беларусь, чтобы обвинить в этом ВСУ, — ЦНС

По информации местного подполья, наемники прибыли на белорусско-украинскую границу. В их распоряжении есть техника, а группы усиленны инженерными подразделениями.

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Наемники из российского вооруженного формирования "Группа Вагнера" прибыли на границу Беларуси и Украины для подготовки провокаций. В частности, боевики могут обстрелять белорусскую территорию, чтобы обвинить в этом украинскую армию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации местного подполья, наемники разделены на две группы по 80-90 человек и прибыли в район села Крупейки Гомельской области. В их распоряжении есть легкобронированная техника и тентовые грузовые автомобили. Кроме того, группы усиленные инженерными подраздлениями.

В то же время Беларусь ввела временный запрет на въезд и вход в рамках приграничной полосы Лоевского района Гомельской области.

Одним из сценариев провокации "вагнеровцев" является обстрел территории Беларуси с целью обвинить в этом бойцов ВСУ. Ранее, 20 сентября, на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис" доставили 300 единиц украинской военной формы, которую оккупанты захватили в Херсонской области.

[ + – ] Ограничения на въезд в трех районах Беларуси

Напомним, 20 декабря белорусские расследователи сообщали, что ВС РФ в Беларуси перебрасывает технику ближе к границе с Украиной. В течение дня наблюдалась перевозка танков, грузовиков и личного состава российских войск с белорусских полигонов на юг, к украинской границе.

В то же время украинские пограничники рассказали, что рядом с границей не было замечено перемещения или резкого увеличения военной техники или живой силы противника, а ситуация остается контролированной.