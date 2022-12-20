В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с Беларусью (видео)

Пограничники утверждают, что рядом с границей не было замечено перемещения или резкого увеличения военной техники или живой силы противника.

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Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что граница с Беларусью максимально усилена в оборонном плане. Ситуация остается контролируемой. Об этом Демченко заявил во время эфира на канале "Эспрессо".

По его словам, не было замечено перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы на территории Беларусь. Даже во время внезапной проверки готовности подразделений ВС РБ рядом с границей с Украиной ничего необычного не происходило.

Демченко заявил, что все внимание Государственной пограничной службы направлено на происходящее в глубине Беларуси. Так, в ведомстве есть понимание, что Беларусь на протяжении долгого времени поддерживает Россию в войне против Украины. Потому граница усиливается не только вдоль линии, но и в приграничных регионах, чтобы силы безопасности могли максимально сдержать любого врага.

"По состоянию на данный момент, граница максимально усилена в оборонном плане, чтобы реагировать на все возможные вызовы на этом направлении", — подытожил представитель ГНСУ.

[ + – ] Андрей Демченко об укреплении границы с Беларусью.

Отметим, что мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram сообщила, что Россия перебрасывает свою военную технику к южной границе Беларуси. Ранее эту технику доставили на местные военные полигоны.

"На протяжении сегодняшнего дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава ВС РФ", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в ГУР МО заявили, что Лукашенко не готов вступать в войну против Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что Беларусь помогает РФ вооружением, техникой и боекомплектами. Однако белорусские военные не заинтересованы в нападении на Украину.