"Самоубийство для режима": Лукашенко не готов вступать в войну против Украины, — ГУР

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что Беларусь помогает РФ вооружением, техникой и боекомплектами. Однако белорусские военные не заинтересованы в нападении на Украину.

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Александр Лукашенко не готов вступать в полномасштабную войну против Украины. Такое решение было бы самоубийственным для его режима. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

Однако он отметил, что Беларусь обеспечивает помощь вооружением, техникой и боекомплектами для российской армии.

"По поводу полномасштабного участия в наземной операции: мы не видим готовности режима Лукашенко идти на этот шаг, но помощь другого характера — вооружением, техникой, тяжелой техникой и боекомплектами — да, диктатор готов и оказывает такую помощь", — сказал Юсов.

Представитель разведки отметил, что Александр Лукашенко также готов предоставить территорию Беларуси в качестве полигона для обучения мобилизированных россиян и их дальнейшей отправки на фронт в Украине.

Андрей Юсов считает, что одна из причин отказа Минска от участия в войне против Украины — нежелание белорусских военных, которые в случае принятия такого решения намерены массово сдаваться в плен ВСУ.

"Это было бы самоубийством — политическим и оборонным. Если бы это случилось, то по такому сценарию режиму Лукашенко было бы намного хуже, чем сейчас", — считает он.

По его словам, руководитель Беларуси понимает это, поэтому ограничивается громкими заявлениями, проводит маневры и бряцает оружием.

Напомним, 20 декабря Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. По его словам, в Генштабе принимают все необходимые меры для ответа.

Аналитики из Института изучения войны считают, что Лукашенко мог отказать Путину в вопросе присоединения к войне против Украины во время их встречи 19 декабря. По оценкам экспертов глава Кремля хотел другого результата от переговоров с белорусским диктатором.