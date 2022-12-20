По словам Сергея Баева, потенциала сил, сосредоточенных в Беларуси, достаточно для создания угрозы Украине. В Генштабе ВСУ предпринимают все нужные меры.

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Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ предпринимают адекватные меры в ответ на рост военной угрозы со стороны Беларуси. Об этом сообщает Минобороны Украины. Видео с соответствующим заявлением опубликовала пресс-служба Минобороны Украины.

В Беларуси сосредоточены некоторые подразделения врага — это 2 мотострелковая дивизия Первой танковой армии и подразделения с "Искандерами". Они предназначены для удара по целям на территории Украины.

"Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за переброской из России вооружения и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого, в Генштабе ВСУ предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны", — заявил Наев.

Также российские летчики проводят тестовые полеты на истребителях МиГ-31К, которые способны запускать ракеты "Кинжал". Наев заявил, что в Украине прикладывают все усилия для снижения угрозы со стороны противника, поэтому для этого объявляют воздушную тревогу по всей стране. Так как такие полеты совершаются для уточнения целей на территории Украины.

Напомним, в ISW предполагают, что Лукашенко отказал Путину в прямом участии в во вторжении. Лидер РФ хотел другого результата от переговоров.

Ранее Лукашенко заявил, что у Беларуси появились самолеты со спецзарядами, С-400 и ОТРК "Искандер". Это необходимый шаг из-за напряжения по периметру союзного государства.