Участие Беларуси в войне с Украиной: Лукашенко мог отказать Путину, – ISW

По оценкам экспертов Института изучения войны, Владимир Путин хотел другого результата от переговоров с белорусским диктатором. Александру Лукашенко придется объяснять, почему он отказался от надуманной угрозы вторжения НАТО.

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Александр Лукашенко мог отказать президенту России Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках Беларуси и участии в войне с Украиной. Такие выводы сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW) по итогам встречи в Минске 19 декабря.

Эксперты считают маловероятным участие Беларуси в войне РФ с Украиной.

"Путин принял тезисы Лукашенко и не убедил его скорректировать их. Лукашенко может изменить риторику, чтобы дать белорусам правдоподобное объяснение, почему он отвернулся от надуманной угрозы вторжения НАТО, чтобы поддержать катастрофическое вторжение Путина в Украину", — отметили в ISW.

В Кремле, по оценкам специалистов, хотели скрыть первоначальные намерения Путина надавить на Лукашенко с целью дальнейших уступок по интеграции с Россией. Путин заявил, что "Россия не заинтересована в поглощении кого-либо", имея в виду Беларусь, отметили они.

Диктаторы воздержались от публичного обсуждения полномасштабного вторжения РФ в Украину, но отметили, что Беларусь сталкивается с западной угрозой.

Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусской военной авиации применению "боеприпасов со специальными боевыми частями" из-за обострения ситуации на границах "Союзного государства", подытожили в Институте изучения войны.

Встреча Путина и Лукашенко в Минске: главные темы беседы

Путин и Лукашенко встретились 19 декабря в Минске. Оба диктатора говорили об укреплении сотрудничества из-за быстро меняющейся ситуации в мире.

"Несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим ответы на вызовы и угрозы", — заявил Лукашенко.

По его словам, Россия и Беларусь не должны повторять ошибки, которые допустили распада СССР.

Лукашенко считает, что Запад должен "прислушаться к голосу разума" и начать с Россией обсуждать проблемы безопасности.

Путин пояснил цель визита в Минск "подведением некоторых итогов" в различных областях и назвал Беларусь "союзником в прямом смысле этого слова". По его словам, Россия готова развивать в Беларуси атомные проекты.

Лукашенко с иронией называл себя и Путина "самыми токсичными людьми в мире". "У нас один спор — кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе, одинаково", — сказал он.

Фокус уже писал, что Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко не поехал сразу в аэропорт. Глава страны-агрессора захотел посетить резиденцию Лукашенко в Острошицком Городке под Минском.

По данным СМИ, Путин покинул Беларусь ночью 20 декабря, вылетев из аэропорта "Минск" на самолете Ил-96-300ПУ. Лукашенко лично провожал Путина в аэропорт.