"Мы с Путиным вдвоем агрессоры, самые вредные и токсичные люди на планете", — Лукашенко (видео)

Белорусский политик пошутил, что он спорил с Путиным, кто из них больше агрессор. Президент РФ в свою очередь открестился от обвинений в поглощении республики Россией.

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Белорусский политик Александр Лукашенко иронично назвал себя и президента РФ Владимира Путина "соагрессорами" и "самыми токсичными людьми на планете". Такое заявление он сделал по итогам переговоров с российским лидером в понедельник, 19 декабря, сообщил телеграм-канал журналистского пула Кремля.

"Вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все", — сказал Лукашенко.

В свою очередь российский президент в ходе пресс-конференции заявил, что у России "нет заинтересованности поглощать" Беларусь, так как это "просто нецелесообразно". В ответ на это Лукашенко выразил мнение, что тезисы о возможном поглощении республики Россией распространяют оппозиционно настроенные граждане, которые были вынуждены выехать за рубеж.

"Вот они пару тысяч сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать, а просто так ничего не платят. Вот им и подбрасывают эти тезисы. Накануне вашего сюда визита о чем говорить? О поглощении!" — сказал белорусский политик.

Кроме того Лукашенко заявил, что ему удалось договориться с Путиным о выгодной цене на газ для Беларуси, которая будет зафиксирована на ближайшие три года.

Напомним, 19 декабря Путин совершил визит в Беларусь для встречи с Лукашенко. Президент РФ объяснил, что цель его приезда — подведение итогов взаимоотношений двух стран в различных областях. Он уточнил, что в последнее время уделяется достаточно внимания вопросам безопасности. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в свою очередь заявил, что истинная цель визита Путина в Беларусь — попытка втянуть Минск в прямое участие в полномасштабной войне.

Также мы писали, что во время минской встречи Лукашенко заявил, что западные страны должны "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог о безопасности с Россией".