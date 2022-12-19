"Ми з Путіним удвох агресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на планеті", — Лукашенко (відео)

Білоруський політик пожартував, що він сперечався з Путіним, хто з них більший за агресор. Президент РФ зі свого боку відхрестився від звинувачень у поглинанні Росією.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко іронічно назвав себе і президента РФ Володимира Путіна "співагресорами" та "найтоксичнішими людьми на планеті". Таку заяву він зробив за підсумками переговорів із російським лідером у понеділок, 19 грудня, повідомив телеграм-канал журналістського пулу Кремля.

"Ви знаєте, ми вдвох співагресори, найшкідливіші, найтоксичніші люди на цій планеті. У нас тільки одна суперечка — хто більший. Володимир Володимирович каже, що я. Я вже починаю думати, що він. Прийняли рішення, що разом однакові. і все", — сказав Лукашенко.

Зі свого боку російський президент під час пресконференції заявив, що Росія "не має зацікавленості поглинати" Білорусь, оскільки це "просто недоцільно". У відповідь Лукашенко висловив думку, що тези про можливе поглинання республіки Росією поширюють опозиційно налаштовані громадяни, які були змушені виїхати за кордон.

"Ось вони пару тисяч втекли туди, гроші треба заробляти, а просто так нічого не платять. Ось їм і підкидають ці тези. Напередодні вашого сюди візиту про що говорити? Про поглинання!" — сказав білоруський політик.

Крім того, Лукашенко заявив, що йому вдалося домовитися з Путіним про вигідну ціну на газ для Білорусі, яка буде зафіксована на найближчі три роки.

Нагадаємо, 19 грудня Путін здійснив візит до Білорусі для зустрічі з Лукашенком. Президент РФ пояснив, що ціль його приїзду — підбиття підсумків взаємовідносин двох країн у різних галузях. Він уточнив, що останнім часом приділяється достатньо уваги питанням безпеки. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зі свого боку заявив, що справжня мета візиту Путіна до Білорусі — спроба втягнути Мінськ у пряму участь у повномасштабній війні.

Також ми писали, що під час мінської зустрічі Лукашенко заявив, що західні країни мають "прислухатися до голосу розуму та відновити діалог про безпеку з Росією".