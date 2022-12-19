Після зустрічі з Путіним Лукашенко закликав Захід відновити діалог про безпеку з РФ (відео)

За словами Путіна, планується розвиток атомних та космічних проєктів Білорусі та РФ. А торговельний оборот між двома країнами скоро сягне 40 млрд доларів.

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Під час мінської зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що західні країни мають "прислухатися до голосу розуму та поновити діалог безпеки з Росією", передає ТАСС.

За словами Лукашенка, пріоритет для РФ та Білорусі — розв'язання чутливих економічних питань, щоб забезпечити добробут населення. Він також зазначив, що двом країнам завдяки спільній роботі нібито вдалося подолати небажані наслідки західних санкцій.

Зі свого боку Путін заявив, що у РФ мають бути задоволені тим, як вибудовуються двосторонні відносини з Білоруссю, згадавши про "рекордний товарообіг" між країнами.

"Минулого року, ще 2021, ми зробили дуже хороший ривок у розвитку торговельно-економічних зв'язків", — заявив Путін.

За його словами, товарообіг між країнами ще до війни в Україні зріс на третину, до 38,5 млрд доларів.

"Це дуже хороший і значущий показник, але за дев'ять місяців цього року він виріс ще на 10% до бази минулого року. І це теж дуже добре, — зазначив Путін. — Якщо минулого року у нас був рекорд, є підстави вважати, що у нас буде новий рекорд. Найімовірніше, ми вийдемо на планку 40 млрд доларів торгового обороту".

Атомні та космічні проєкти Білорусі та РФ

Він також додав, що РФ готова розвивати атомні проєкти у Білорусі.

"Готові й надалі розвивати цей проєкт, блоки будувати <…> Найважливіше готові розвивати галузь, науку відповідно. Такі попередні домовленості ми також маємо", — сказав президент РФ.

"І щодо космічної сфери у нас там є відповідні плани", — уточнив Путін.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив про необхідність уникнути помилок, допущених після розпаду СРСР. Білорусь і РФ знаходять відповіді на виклики та погрози, попри "деякі шорсткості", заявив політик.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині побоюються, що Лукашенко посилить підтримку російських військ в Україні. Представник канцлера Німеччини припустив, що Лукашенко може погодитись надати Путіну свою армію для нового масштабного наступу на Україну.