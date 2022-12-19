После встречи с Путиным Лукашенко призвал Запад возобновить диалог о безопасности с РФ (видео)

По словам Путина, планируется развитие атомных и космических проектов Беларуси и РФ. А торговый оборот между двумя странами скоро достигнет 40 млрд долларов.

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Во время минской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что западные страны должны "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог безопасности с Россией", передает ТАСС.

По словам Лукашенко, приоритет для РФ и Беларуси — решение чувствительных экономических вопросов, чтобы обеспечить благосостояние населения. Он также отметил, что двум странам благодаря совместной работе якобы удалось преодолеть нежелательные последствия западных санкций.

В свою очередь, Путин заявил, что в РФ должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются двусторонние отношения с Беларусью, упомянув о "рекордном товарообороте" между странами.

"В прошлом году, в еще 2021, мы сделали очень хороший рывок в развитии торгово-экономических связей", — заявил Путин.

По его словам товарооборот между странами еще до войны в Украине вырос на треть, до 38,5 млрд долларов.

"Это очень хороший и значимый показатель, но за девять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года. И это тоже очень хорошо, — отметил Путин. — Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать, что у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку 40 млрд долларов торгового оборота".

Атомные и космические проекты Беларуси и РФ

Он также добавил, что РФ готова развивать атомные проекты в Беларуси.

"Готовы и дальше развивать этот проект, блоки строить <…> Самое важное готовы развивать отрасль, науку соответствующим образом. Такие предварительные договоренности у нас тоже есть", — сказал президент РФ.

"И по космической сфере у нас там есть соответствующие планы", — уточнил Путин.

Напомним, что Лукашенко заявил о необходимости избежать ошибок, допущенных после распада СССР. Беларусь и РФ находят ответы на вызовы и угрозы, несмотря на "некоторые шероховатости", заявил политик.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии опасаются, что Лукашенко усилит поддержку российских войск в Украине. Представитель канцлера Германии допустил, что Лукашенко может согласится предоставить Путину свою армию для нового масштабного наступления на Украину.