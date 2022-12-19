Германия боится, что Лукашенко усилит помощь РФ в войне против Украины, — СМИ

Представитель канцлера Германии заявил, что Лукашенко, возможно, согласится предоставить Путину свою армию для нового крупномасштабного вторжения в Украину.

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Правительство Германии обеспокоено тем, что Беларусь может начать активнее помогать России воевать против Украины после визита президента РФ Владимира Путина в Минск. Об этом пишет DW.

Так, представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал журналистам, что правительство Германии испытывает определенную тревогу, поскольку это первый визит Путина в белорусскую столицу за 3 года.

Как сообщает издание, у Берлина вызывает беспокойство неясность роли Беларуси в войне. На вопрос о том, ожидает ли Германия, что самопровозглашенный глава страны Александр Лукашенко направит в Украину свои войска, Хебештрайт ответил так:

"Я не хотел использовать такую формулировку, но белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного".

Он также напомнил о том, что до сих пор Беларусь предоставляла российским войскам свою территорию для вторжения в Киевскую область Украины, а также свое воздушное пространство для самолетов ВС РФ.

Отметим, что военные эксперты из американского Института изучения войны уверены, что встреча Путина с Александром Лукашенко — это часть усилий по демонстрации активности и созданию информационных условий для нового этапа войны. Однако остается под вопросом способность ВС РФ и Беларуси вести эффективные крупномасштабные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

"Маловероятно, что Лукашенко отдаст команду белорусским военным нападать", — отметили аналитики.

Ранее Фокус писал, что Путин и Шойгу прибыли в Минск на встречу с Лукашенко. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече будет возможность обсудить военные вопросы, "учитывая турбулентность".

Еще напомним, что в Беларуси сделали новое заявление о проверке боеготовности армии. Проверка вооруженных сил республики, которая стартовала 13 декабря, завершилась менее, чем за неделю.