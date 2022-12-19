Німеччина боїться, що Лукашенко посилить допомогу РФ у війні проти України, — ЗМІ

Представник канцлера Німеччини заявив, що Лукашенко, можливо, погодиться надати Путіну свою армію для нового великомасштабного вторгнення в Україну.

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Уряд Німеччини стурбований тим, що Білорусь може почати активніше допомагати Росії воювати проти України після візиту президента РФ Володимира Путіна до Мінська. Про це пише DW.

Так, представник канцлера ФРН Штеффен Хебештрайт сказав журналістам, що уряд Німеччини зазнає певної тривоги, оскільки це перший візит Путіна до білоруської столиці за 3 роки.

Як повідомляє видання, у Берліна викликає занепокоєння неясність ролі Білорусі у війні. На питання про те, чи очікує Німеччина, що самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко направить в Україну свої війська, Хебештрайт відповів так:

"Я не хотів використати таке формулювання, але білоруська допомога може нарощуватися, тож і такий варіант вважається у сфері можливого".

Він також нагадав про те, що досі Білорусь надавала російським військам свою територію для вторгнення до Київської області, а також свій повітряний простір для літаків ЗС РФ.

Зазначимо, що військові експерти з американського Інституту вивчення війни впевнені, що зустріч Путіна з Олександром Лукашенком — це частина зусиль щодо демонстрації активності та створення інформаційних умов для нового етапу війни. Проте залишається під питанням здатність ЗС РФ та Білорусі вести ефективні великомасштабні наступальні операції у найближчі кілька місяців.

"Малоймовірно, що Лукашенко віддасть команду білоруським військовим нападати", — зазначили аналітики.

Раніше Фокус писав, що Путін і Шойгу прибули до Мінська на зустріч із Лукашенком. Спікер глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі буде можливість обговорити військові питання, "з огляду на турбулентність".

Ще нагадаємо, що у Білорусі зробили нову заяву про перевірку боєздатності армії. Перевірка збройних сил республіки, яка стартувала 13 грудня, завершилася менш ніж за тиждень.