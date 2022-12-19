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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія готує нову хвилю вторгнення в Україну: аналітики ISW назвали терміни

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Фото: Anadolu Agency | Росія намагається зберегти сили, якими вона воює в Україні

Вище військове командування РФ останні 2 дні проводило збори для показу активної залученості у хід війни. Наказ про поновлення наступальних операцій, за оцінкою західних експертів, можуть віддати цієї зими.

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Російські окупанти готуються до нового наступу в Україні найближчими місяцями. Про це йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 грудня.

В експертній доповіді наводиться кілька факторів, які свідчать про плани Кремля відновити наступ.

"Російське військове керівництво веде кампанію, намагаючись змінити громадську думку про невдачі Росії в Україні", — зауважили автори.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 18 грудня поїхав до Південного військового округу, щоб перевірити угруповання загарбників, яких відправили в Україну. Там він слухав звіти польових командирів і спілкувався з особовим складом на передовій.

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Сергій Шойгу 18 грудня зустрівся із Сергієм Суровікіним

Аналітики сказали, що особливу увагу міністр приділив організації всебічного забезпечення військ, умовам дислокації на полях, а також роботі медичних і тилових частин.

За день до цього, 17 грудня, Шойгу зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим і командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним.

Військове командування обговорювало найближчі та середньострокові пропозиції щодо війни в Україні, зазначають автори матеріалу.

Такі кроки міністра оборони, на думку аналітиків, вказують на спроби Міноборони зміцнити репутацію ефективного військового органу ведення війни у мілітаристському співтоваристві РФ.

"Узгоджені зусилля російських військових чиновників представити себе активно залученими до планування і контролю бойових дій, особливо за відсутності значних досягнень в Україні, можуть говорити про підготовку Росії до нового наступу в Україні найближчими місяцями", — сказано в доповіді ISW.

Новий наступ РФ в Україну: чи підтримає вторгнення Білорусь?

Запланована на 19 грудня зустріч Путіна з Олександром Лукашенком — це частина зусиль щодо демонстрації активності та створення інформаційних умов для нового етапу війни, додали експерти.

Здатність ЗС РФ і Білорусі вести ефективні великомасштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців усе ж таки залишається під питанням, кажуть аналітики.

Водночас, Росія бореться за збереження сил, якими вона воює в Україні. Путін може наказати про відновлення великомасштабних наступальних операцій цієї зими, але важливо не переоцінювати можливості об'єднаних російсько-білоруських сил, сказали в інституті.

"Малоймовірно, що Лукашенко віддасть команду білоруським військовим нападати", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони України нещодавно оцінило ймовірність нових наступальних дій в Україні. Військовому командуванню РФ може допомогти в цьому проведена в країні мобілізація.

У США думають над збільшенням військової допомоги для України через побоювання щодо повторного нападу на Київ у січні чи лютому.