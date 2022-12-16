Гарматне м'ясо: мобілізація в РФ дозволить провести новий наступ, — ГУР (відео)

Представник ГУР МО Андрій Юсов вважає, що Росія має численну армію, тому Україні потрібно як слід підготуватися.

Related video

Проведена в Росії не часткова, а повноцінна мобілізація дозволить збройним силам супротивника отримати додатковий людський ресурс для нових наступальних дій в Україні. У зв'язку з цим Україні необхідно належно підготуватися, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

За його словами, Україна має справу з противником, який має численну армію, а мобілізований резерв окупанти використовуватимуть як гарматне м'ясо.

"Проведена в Росії не часткова, а повноцінна мобілізація дає додаткові людські ресурси, які будуть використовувати як гарматне м'ясо. Ми маємо справу з численною армією держави-агресора та терориста. Тому маємо бути готовими", — зазначив представник Юсов.

Представник військової розвідки прокоментував спроби Кремля схилити Україну до переговорів шляхом завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, компенсуючи так успіхи ЗСУ на фронті. Однак щодо дипломатичного врегулювання конфлікту Юсов підкреслив, що переговори можливі виключно після виведення всіх російських військ із території України, а також після компенсації завданих збитків і притягнення до відповідальності всіх злочинців.

Також Юсов вважає, що гарантії безпеки для Росії можливі після передавання ядерної зброї під міжнародний контроль.

"На зразок будапештського меморандуму. Але оскільки такі гарантії надаватимуть цивілізовані країни, зокрема Україна, вони будуть дотримуватися", — додав представник військової розвідки України.

Важливо

"Не маю сумніву, що Росія знову піде на Київ". Чому Залужний каже правду

Раніше повідомлялося, що на тлі побоювань української влади можливого наступу російської армії на Київ у США розглядають можливість розширення військової допомоги Україні. Йдеться про постачання систем ПРО Patriot, комплектів для прямого наведення (JDAM), а також бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність ударів ЗСУ.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія може створювати умови для нового наступу на Київ із території Білорусі. Однак нова атака не є неминучою, оскільки Путін має намір схилити українську сторону до переговорів, завдаючи масованих ракетних ударів.